Elecciones 2023: inauguraron una casa peronista en Gualeguay

Rubattino habló de la importancia del movimiento peronista para la Provincia y para la ciudad de Gualeguay, marcando las diferencias con los demás sectores políticos. Instó a los presentes a salir a las calles. “Hablemos con el vecino, con los comerciantes, con los empresarios, los productores, hablemos con los profesionales. Porque esto no tiene que ver solamente con los humildes, también tiene que ver con la clase trabajadora", manifestó.

"Tiene que ver con aquellas personas que necesitan llevar el pan a su mesa. Yo quiero creer, y a mi nadie me lo va a sacar de la cabeza, que nosotros podemos vivir con dignidad, que nos merecemos una ciudad mejor. Entonces cómo no vamos a militar, cómo no vamos a salir a decirle a cada vecino que acá estamos, que queremos un proyecto de ciudad que nos dé dignidad a todos y a todas", insistió la legisladora.

Además, remarcó su apoyo al gobernador Gustavo Bordet y al candidato a sucederlo e intendente de Paraná, Adán Bahl.

“No solamente tenemos que conformarnos. Es baja la vara si nosotros lo que queremos es ganarle al macrismo, o ganarle a quien hoy representa la derecha de nuestra provincia que es Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta a nivel nacional. Nosotros queremos un proyecto político que hable de políticas públicas", enfatizó la dirigent gualeya

Rubattino cerró su discurso diciendo: “los comprometo a que sigamos trabajando, que nosotros vamos a dar la cara, y que esta casa siempre va a estar abierta con el corazón, siempre con la verdad, para decir siempre que si, porque somos peronistas y siempre dimos la cara. A no bajar los brazos, a salir a luchar, a ser rebeldes y decirle a la Patria, “Si Podemos”.