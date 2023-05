Elecciones 2023: Bordet y Bahl quieren consenso pero no descartan internas

Bordet dijo que para definir la precandidata a vicegobernadora "falta muchísimo". Bahl alentó el consenso y afirmó que "no hay que imaginarse ninguna pelea".

Durante la inauguración de las obras de renovación de la plaza Sáenz Peña , el gobernador Gustavo Bordet y su precandidato a sucederlo en el cargo, el intendente de Paraná Adán Bahl, fueron consultados por la prensa sobre las negociaciones con otros sectores del peronismo en busca de la unidad para las elecciones 2023. Al respecto aseguraron que el "diálogo es permanente", pero no descartaron que se dé un escenario de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque "sin peleas".

"Absolutamente", respondió el intendente Bahl a la pregunta de UNO por la continuidad del diálogo interno en el peronismo. Como se sabe, la precandidatura del presidente municipal impulsada por Bordet recogió un amplio apoyo en el justicialismo, pero hay sectores que todavía no se han expresado, como el que representa el intendente de Concordia, Enrique Cresto, o los referentes de La Cámpora. Por su parte, el gualeguaychuense Martín Piaggio sostiene su aspiraciones a competir por la gobernación en un escenario de PASO, mientras que el espacio del exgobernador Sergio Urribarri insiste con postular a "un candidato de la militancia" y con mayor nivel de confrontación.

gustavo bordet adan bahl plaza saenz peña.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Este lunes en la plaza Sáenz Peña volvieron a dar el presente numerosos funcionarios y legisladores de los gobiernos provincial y municipal, como había sido en la reunión del Centro Provincial de Convenciones del jueves. Ahora se sumó la exintendenta y actual diputada nacional Blanca Osuna, que no había estado en el escenario del Parque Urquiza.

"Nosotros tenemos diálogo permanente, el gobernador y yo. No hay que imaginarse ninguna pelea, no hay que imaginarse todo eso, siempre a través del diálogo y el consenso, así como hacemos la gestión, también buscamos los consensos para sintetizar el mejor equipo posible para llevar adelante los desafíos que tenemos", aseguró Bahl sobre el final de la rueda de prensa.

Segundos antes, Bordet había dicho lo suyo: "Hay un amplísimo consenso de todo nuestro espacio político, seguimos trabajando para ir logrando mayor volumen político".

Todavía no hay vice y las PASO serían "bienvenidas"

El gobernador dijo tener la "certeza" de contar con un candidato "como Beto, que ha desarrollado toda su actividad en Entre Ríos y que, por haber sido ministro de Gobierno muchos años, conoce cada rincón, cada junta de gobierno; sabe lo que se necesita y tiene un compromiso muy fuerte con la provincia". Acentuando las diferencias con el candidato opositor Rogelio Frigerio, a quien acusan de no ser de Entre Ríos, agregó: "Esto nos pone en inmejorables condiciones para tener una victoria en las PASO en agosto y luego en octubre en las generales".

plaza saenz peña inauguracion 2.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

La prensa también preguntó por la definición de la fórmula, es decir, la dirigente que acompañaría a Bahl como precandidata a vicegobernadora. Debe ser una mujer por aplicación de la Ley de Paridad que se estrenará en la provincia en las elecciones 2023. La respuesta fue por la negativa: "La fórmula es un aspecto que se irá charlando, pero falta muchísimo tiempo, lo importante es que tenemos en Beto un candidato activo para que podamos ir llevando la propuesta a cada rincón de la provincia".

Ante el interrogante por las PASO y si algún dirigente las solicitó, Bordet dijo: "A mí particularmente no me lo han planteado, pero no descarto que pueda haber internas. Es muy saludable que pueda haber un proceso interno y si así se da, bienvenido sea".

Por otro lado, Bordet dijo que hizo llegar sus felicitaciones a los candidatos que ganaron las elecciones realizadas el domingo en Jujuy, La Rioja y Misiones, al tiempo que evaluó que "cada provincia tiene particularidades y realidades distintas".