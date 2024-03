El viernes habrá paro y movilización de mujeres

Las mujeres y disidencias harán marchas y paro en todo el mundo. La provincia no será la excepción.

En este contexto, Loreley Farina, referente de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) e integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná, que organiza la movilización, explicó a UNO: “Hemos confluido en las consignas de Nosotras/es no somos la casta. Ni un ataque más. Ni un derecho menos. Con hambre y represión no hay libertad. Creemos que es tan difícil sintetizar los reclamos que debemos hacer tanto los históricos como los intentos de acallarnos y derogar los adquiridos. En Paraná la asamblea hacia el 8M ha crecido en sectores representados y autoconvocadas que se acercan con la necesidad de hacerle frente a estas políticas nefastas.”