El Senado aprobó por unanimidad el Mecanismo contra la Tortura

Y continuó: “El Comité será integrado por 3 legisladores, 2 de la Cámara de Diputados (uno por la mayoría y otro por la minoría) y 1 de la Cámara de Senadores por la mayoría; por el subsecretario de Derechos Humanos o personal de planta del área que designe para esta función; y por 2 representantes de la sociedad civil avalados por organizaciones de derechos humanos con personería jurídica vigente. Asimismo, para la selección de los representantes de la sociedad civil se establecerá una convocatoria pública, democrática y en asamblea de elección directa con el objetivo de dejarlo conformado en forma inmediata”, explicó.

Senado mecanismo contra la tortura.jpg Tras los cambios en la normativa, el Senado dispuso su aprobación por amplia mayoría.

Otros proyectos

Además, se aprobaron los siguientes proyectos con despacho de comisión:

uno de ellos por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 10.938 que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación efectuada por la Municipalidad de Gobernador Mansilla y otro proyecto de Ley de autoría de los diputados Gustavo Zavallo y Julián Maneiro por el que se declara “Fiesta Provincial” a la actual “Fiesta Provincial de la Cerveza” que se realiza en la ciudad de Crespo.

También otra iniciativa del diputado Zavallo por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Seguí, de un inmueble de su propiedad, con cargo de construir un Centro de Salud; del Poder Ejecutivo un proyecto por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar el ofrecimiento de donación de un inmueble propiedad del Municipio de Gilbert, Departamento Gualeguaychú, con destino a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 20 de dicha localidad y otro del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos, a aceptar la donación de un inmueble de la Municipalidad de San Benito con destino a la construcción de un jardín infantil.

Finalmente se aprobó otro del Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Diamante destinado a la construcción de un edificio escolar de Jornada Extendida NINA para la Escuela Primaria Nº 30 “La Concordia”.

Al respecto, pidió la palabra la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) para explicar que la iniciativa fue tratada esta semana en la Comisión de Legislación General. Y aclaró que la donación no es para generar una escuela nueva, porque el establecimiento educativo está en funcionamiento desde hace más de 50 años. Dijo que “en el 2014 se acogió a la modalidad de escuela NINA y esto hizo necesario que la escuela tenga algunas modificaciones y reformas en cuanto a la accesibilidad, al playón deportivo y allí nos dimos cuenta que no tenía título provincial por lo que se decidió a través de ordenanza dar la donación por parte del Municipio a la Provincia para hacerlas las mejoras en la escuela. Han pasado 9 años y todavía no se ha regularizado y es por esto que es muy importante para la escuela La Concordia, que alberga a muchísimos niños de nivel primario en la modalidad NINA, que se puede regularizar el tema de los títulos y puedan concretar el tema de sus obras tan necesarias”, señaló la legisladora tras pedir a sus pares el acompañamiento para la aprobación del proyecto.