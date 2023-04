El sábado aumentan los combustibles y así quedarán los nuevos precios

Daniel Scioli con Bordet: "busco construir y no romper nada"

Los referentes de YPF, Raizen, Axion y Puma Energy acordaron con Economía que los precios de la nafta y el gasoil sean menores al de la inflación.

Con el nuevo aumento de 4% en los precios, los valores promedio del surtidor en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para YPF pasarían a ser: nafta súper, $176; nafta premium, $226; diesel súper, $189, y diesel premium, $266.

En tanto, se supo que los precios promedio de todas las marcas en todo el país, que equivale a: nafta súper, $207,7; nafta premium, 257,3; diesel súper, $242,1, y diesel premium, $309,6.

En el último año, el valor de la nafta subió por debajo de la inflación interanual, con un 83,2% la súper y 99% la premium; mientras que el gasoil tuvo un incremento mayor de la variación de precios, de 120,6% el gasoil simple y el 139,8% la premium, que se explica por la escasez que hubo el año pasado durante la cosecha gruesa.

YPF, la empresa privada con control estatal, es la líder del mercado, responsable del 55% del total de las ventas. Raizen, a cargo de las estaciones de servicio Shell, le sigue con el 19%, mientras que Axion tiene el 15% y Puma Energy, el 6%. El restante 5% está repartido entre las estaciones de servicio blancas (sin bandera).

Venta de combustibles en alza en la provincia

En Paraná

En tanto, el empresario Alejandro Di Palma, dio a conocer cómo quedará la nueva lista de los precios de los combustibles en la capital provincial, con el incremento del 4% que comenzará a regir desde el sábado a la cero hora.

En diálogo con UNO, notificó que en las estaciones de servicios Shell de la región, la lista con los nuevos valores, será la siguiente:

Nafta Super: de 209,20 pasará a 217 pesos

V Pawer Nafta: 252,70 pasará a 262,80 pesos

Gasoil evolux: 239,70 pasará a 349,30 pesos

V Pawer diesel: 308 pasará a 320 pesos

El referente de los estacioneros de servicio, informó que "los acuerdos alcanzados hasta el momento, están determinado un llamativo proceso de aumento y sobre aumento. Porque por un lado se da a conocer la suba oficial del 4%, pero que en definitiva, luego se producen a los pocos días nuevos ajustes, llegando la modificación al 5, 6 o 7 %. Ese mecanismo se viene registrando desde hace un tiempo".

En tanto, cuestionó que las actuales autoridades nacionales no hayan podido acortar las diferencias entre el precio que se vende el combustible en Capital Federal y el interior del país. "La brecha se mantiene por cuestiones que no sabemos, pero lo cierto es que la nafta o el gasoil sale entre 30 y 50 pesos más barata en Buenos Aires que en Paraná, y esa tendencia no se reduce por nada del mundo", recalcó finalmente.