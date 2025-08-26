Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial frenó racha alcista: cuál fue la cotización de este martes

Este martes, el dólar oficial retrocedió en el segmento mayorista tras una seguidilla de subas. En tanto que el dólar blue se mantuvo sin cambios.

26 de agosto 2025 · 17:24hs
Este martes

Este martes, el dólar oficial retrocedió en el segmento mayorista tras una seguidilla de subas. 

El dólar oficial se tomó un respiro y cayó tras la nueva suba de encajes del Banco Central (BCRA) y una seguidilla de cuatro jornadas al alza donde ganó $69,5 en el segmento mayorista. El lunes quedó cerca de alcanzar su récord nominal histórico ($1.374) en medio del ruido político por las presuntas coimas en el seno del Gobierno nacional.

LEER MÁS: El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

A cuánto cotizó el dólar oficial

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó $5,5 (0,4%) a $1.356,5. El dólar minorista descendió a $1.377,12 para la venta en el promedio de entidades financieras del BCRA. El volumen operado en el segmento mayorista fue superior a u$s665,2 millones.

El dólar oficial saltó más de $40 y llegó hasta los $1.370 en el iinicio de la semana. 

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer.

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

Al mismo tiempo, en el Banco Nación (BNA) cerró estable a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 0,4% a $1.356,92, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,3% a $1.358,42.

El dólar blue, en tanto, cerró sin variación a $1.365.

Dólar oficial cotización
Noticias relacionadas
El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista.

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer.

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

La Tormenta que siempre se habla a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central. 

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central

Ver comentarios

Lo último

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Ultimo Momento
Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Policiales
Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Ovación
Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

La provincia
En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Paraná: aprueban proyecto para promover el uso de la IA en el sector productivo

Paraná: aprueban proyecto para promover el uso de la IA en el sector productivo

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Dejanos tu comentario