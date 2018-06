El discurso de Varisco en el Concejo Deliberante de Paraná

El intendente Sergio Varisco acudió esta mañana a la sesión del Honorable Concejo Deliberante motivado en dar un mensaje ante los ediles presentes. El jefe comunal expresó su agradecimiento "a los concejales y presidenta del Concejo de poder dejar mi mensaje en este recinto; ahora ante los concejales, representantes del pueblo de la ciudad de Paraná y ante el pueblo mismo".





Varisco ratificó lo dicho ante el Juzgado y los medios periodísticos, en referencia a que "ni yo ni ninguno de mis funcionarios integró ni integra ninguna red de narcotraficantes, tan es así que he pedido la ampliación de la declaración indagatoria, donde valga la redundancia, voy a ampliar y aportar elementos que esclarezcan la búsqueda de la verdad".













Varisco enfatizó: "Soy un hombre de la democracia y estoy a derecho. Nunca me he negado a ningún requerimiento judicial, ni mediático, no me escondo".









Reseñó que "hace 40 años abracé la vocación de servicio que es la buena política y todos me conocen. Tanto los que me quieren, como los que no, las que me votan, como los que no, saben de mi honorabilidad y de mi desprecio por los bienes materiales".









Pero observó que le preocupa "que mis vecinos sepan la verdad, porque tengo una gran responsabilidad institucional que va más allá de mis aspiraciones personales".









Enfatizó que "nadie espere que yo hable mal de algún juez o del Poder Judicial, al contrario, en estos tiempos que el gobierno nacional ha encarado en serio la lucha contra el narcotráfico , voy a estar apoyándolo y todos somos iguales ante la ley".





En ese sentido aportó datos de acciones que ha impulsado este año, enumerando como cambio de funcionarios, instrucción de sumarios, incorporación de GPS a toda la flota municipal, colocación de cámaras de vigilancia tanto en dependencias municipales como en la vía pública y la construcción de una sala de monitoreo correspondiente.





Expresó que pese a estas circunstancias ante ámbitos judiciales "no nos ha impedido dedicarle el mayor esfuerzo en la gestión de gobierno y seguimos con la responsabilidad y la tranquilidad que la conciencia nos dicta".





En ese sentido enumeró algunas de las recientes acciones de gobierno: "El viernes pasado firmamos el acta de inicio de obra de cloaca -la más importante de la última década- como lo es el colector sureste. Está en plena ejecución el plan maestro vial -con una inversión superior de los 800 millones de pesos, sin contar con los accesos norte y sur gestionados por este intendente". Y agregó: "Está en plena ejecución la colocación de 5000 lámparas led de aquí a fin de año, con la mejora lumínica y el beneficio en ahorro de energía que esto significa".





Como corolario de su mensaje a los concejales, expresó: "Luchamos por la democracia desde los días más oscuros de la dictadura. Pertenecemos a una organización política que hace más de 128 años hizo la República, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, uno los valores más preciados".





Y finalizó: "Por ello no voy a hablar aquí de la causa. No es éste el ámbito. Es en el Poder Judicial donde declararé la verdad. Hay un proceso judicial al que le estamos prestando toda la colaboración; pero hay otro juicio que se pretende dirimir en la política partidaria y en medios, algunos nacionales, claramente militantes. A este juicio malintencionado que desconoce el principio básico de nuestra legislación penal que es la presunción de la inocencia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrarios. Ese juicio no lo vamos a permitir".