El conservadurismo ya tiene definido su candidato para 2023

Luego señaló: “Vamos a jugar en 2023. Si podemos conformar alguna alianza lo vamos a hacer, si no, jugaremos solos, con lista completa. Hoy estamos solos y hemos compartido charlas con frentes vecinalistas, hay muchos grupos o proyectos que llevarían la figura de Milei pero el único partido a nivel provincial habilitado es el Partido Conservador Popular”, remarcó.

Sebastián Etchevehere partido Conservador Popular.jpg

“Venimos trabajando desde hace tiempo, ya tenemos candidaturas y los 17 departamentos armados. Tenemos referentes en todo el interior de la provincia, por lo que solamente debemos ultimar detalles”, indicó la dirigente.

Seguidamente agregó: “Con quienes jugamos electoralmente el año pasado, ellos están tratando de armar su partido, si quieren las puertas están abiertas para recibirlos. Cada uno está en su derecho de armar su espacio”.

Salinas agregó: “tenemos mucha fe que vamos a hacer muy buena elección en 2023. Sebastián Etchevehere sería el candidato por nuestro sector, esta trabajando su posición, por ahora trabajamos en su nombre, cuidando su imagen. Y con Victoria Villarroel que nos va a estar acompañando, pactamos una reunión para los próximos días, la idea es fortalecer la figura de Etchevehere. La gente se suma, por lo que se esta trabajando muy bien”.

Liliana Salinas Partido Conservador Popular.jpg

“La gente está muy desilusionada con la dirigencia política actual, pasan cosas que no tienen explicación en el gobierno, no se respeta al votante y la juventud apoya a Javier Milei. Seguimos estando en el mismo nivel de imagen de Javier, es más, Milei fortaleció su candidatura a nivel nacional, no vamos a bajar de lo que se estaba y depende de nosotros el crecimiento de Milei en Entre Ríos”, resaltó.

La dirigente -que participó el mes pasado de las actividades con el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey en Paraná- de refirió a quien encabezó la lista en las elecciones legislativas del año pasado: Miriam Muller. Sobre ella señaló: “Está armando su espacio político, pero no está dentro de nuestro partido. El único partido que tiene sello es el Partido Conservador Popular”, enfatizó.