Desde el Consejo de Educación se pusieron en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar en escuelas primarias y secundarias

Desde la Dirección de Educación Física del Consejo de Educación (CGE) se pusieron en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en escuelas primarias y secundarias del departamento Paraná. En este marco, recientemente se desarrolló una jornada en la escuela secundaria N° 58 Poeta Carlos Mastronardi, con la participación de 50 estudiantes de 5° y 6° año.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, señaló que estas instancias de formación: "buscan fortalecer el rol de la escuela como espacio de cuidado y prevención", y remarcó la importancia de que los estudiantes "puedan adquirir herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia dentro y fuera del ámbito escolar".

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rcp escuelas El Consejo de Educación inició talleres de RCP en escuelas de Paraná

Indicó que la propuesta forma parte de una línea de trabajo sostenida que promueve la incorporación de contenidos vinculados a la salud y la seguridad, favoreciendo una mayor preparación de la comunidad educativa.

La RCP es una maniobra de emergencia que consiste en aplicar compresiones rítmicas sobre el pecho de una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, con el fin de mantener la circulación de oxígeno hacia los órganos vitales.

Para más información, las instituciones interesadas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected]