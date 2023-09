El clima condicionó la ablación en el Masvernat de Concordia

En el hospital Masvernat de Concordia no se pudo realizar la distribución multiorgánica completa debido a las complicaciones por el clima.

Este miércoles en el hospital Masvernat de Concordia estaba previsto que se realice una ablación multiorgánica completa, pero debido a las condiciones climáticas en la región se condicionó la donación de órganos. Otro impedimento fue que el aeropuerto de Concordia no está operativo debido a las reformas.

Respecto a lo sucedido en Concordia, Mariana Ramírez del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) indicó en LT 15 Radio del Litoral: “Lamentablemente en estos operativos siempre hay cuestiones internas que nos escapan a nosotros, como por ejemplo cuestiones de logística que pasó en este caso. No se pudo llevar a cabo la distribución multiorgánica porque estaba pronosticado tormenta tanto en la costa del Uruguay como en la ciudad de Buenos Aires y esto hizo que lamentablemente los aviones no puedan despegar. Para estos órganos en particular el traslado tiene que ser vía aérea porque el tiempo que tiene el órgano fuera del cuerpo desde la ablación hasta el implante es muy poco. El traslado del equipo debe ser sí o sí vía aérea. En este caso tuvimos que descartar esta distribución y se realizó una distribución renal porque el riñón tiene más horas de tiempo entre la ablación y el implante. Cirujanos del Cucaier llevaron adelante la ablación y luego se realiza la distribución vía terrestre”.

Por otra parte, hay que destacar que actualmente el aeropuerto de Concordia no se encuentra operativo debido a las obras de remodelación y por ende el avión debía descender en Concepción del Uruguay a unos 140 kilómetros del hospital Masvernat. “Los equipos debían llegar al aeródromo de Concepción del Uruguay y se necesitaban de aviones de menor porte para un aeródromo y esos aviones de menor porte no podían resistir los fuertes vientos y la tormenta”, expresó.

“El trabajo se hizo lo mejor que se pudo, no se pudo hacer la distribución multiorgánica completa pero dos pacientes se verán beneficiados con transplantes renales”, finalizó Ramírez.