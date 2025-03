El calor impulsa la venta de ropa y aún no hay novedades de la nueva temporada

Faltan menos de tres semanas para el otoño, pero sigue el calor y los comercios mayoristas del rubro todavía no ofrecen prendas de abrigo

Faltan menos de tres semanas para la llegada del otoño y, contrario a lo que venía ocurriendo años anteriores, en el rubro indumentaria aún no hay novedades de la nueva temporada. Los mayoristas siguen ofreciendo prendas de verano, atentos a una demanda condicionada por el calor que se registra en la mayoría de las provincias y postergan poner en las vidrieras o en sus catálogos la vestimenta de abrigo.

Así lo confirmó a UNO Rocío Basso, quien se dedica a la venta de ropa en Paraná desde hace casi tres décadas. “Viajé a Buenos Aires hace unos días y todavía se ve toda ropa de verano, no han cambiado de temporada todavía y no hay mucha novedad de las prendas de otoño- invierno. En las casas con las que yo trabajo hay una solo chica que está largando tapados, suéteres de hilo y de bremer, esa onda. Pero por lo que estuve viendo, son cosas que quedaron del año pasado”.

Sobre este punto, observó: “Otros años se veía que en enero los mayoristas ponían a la venta la mercadería de la temporada anterior, y en febrero y marzo lo nuevo que se fabrica, pero ahora todos siguen vendiendo cosas de mangas cortas y prendas livianas”.

En este marco, subrayó: “Mis clientas todavía me están pidiendo remeras mangas cortas, ropa deportiva, pero todo de verano. Todavía nadie pide nada de abrigo, en absoluto, así que yo por ahora estoy lejos de comprar eso”.

Vidrieras

“Habitualmente eso depende del tiempo, porque si no refresca la gente no compra lo nuevo”, aclaró, y comentó: “En mi caso todavía tengo cosas del año pasado, así que siempre arranco con esa mercadería, y hago ofertas, liquido, así entro a juntar plata para comprar de nuevo, en mi caso siempre en abril empiezo a comprar mercaderías de la nueva temporada”, comentó.

No obstante, si bien se anuncian temperaturas máximas de 36° para hoy y mañana, con la llegada de la lluvia a Paraná el fin de semana algunos pocos comercios de la peatonal comenzaron a exhibir en sus vidrieras algunas camperas livianas, camisas y suéteres de hilo.

Saldo positivo en la venta

El sector de indumentaria fue el único que cerró 2024 con un saldo positivo en cuanto a ventas, y continúa en alza, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que precisó que la venta de ropa creció 27,6% en enero pasado y mejoró un 3,1% en la variación mensual.

Esta tendencia se afianzó por la estabilidad en los precios, y por las promociones y la financiación en cuotas sin interés, que fueron factores claves para este crecimiento, que muestra una recuperación real de los comercios del sector.

Consultada sobre este punto, Rocío sostuvo que no se vienen registrando subas importantes en el sector, –como ocurría en 2023, cuando fue un rubro marcado por valores que superaban mes a mes los Índices de Precio al Consumidor (IPC)– y precisó: “Los precios de las prendas que están ofreciendo dentro de todo son bastante accesibles. No subieron prácticamente con respecto al año. Y no creo que cuando llegue la ropa de invierno nos sorprenda con un costo elevado, como otras oportunidades”.

Sobre este punto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) marcó en enero una deflación en el rubro indumentaria y fue la categoría que registró el menor aumento en el último año. Esta tendencia, junto con el calzado, ayudó para que el dato de inflación de enero sea el más bajo desde julio de 2020. Muchos lo atribuyen a las liquidaciones.