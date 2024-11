Educación: Entre Ríos cumple en tener los datos en tiempo real de sus estudiantes

Entre Ríos, entre las provincias participantes

Las 21 jurisdicciones que participaron del relevamiento en línea fueron: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En tanto que solamente Formosa, Neuquén y Tierra del Fuego no respondieron la encuesta.

En este marco, de las participantes, poco menos del 50% (10) cuentan con datos de prácticamente todos sus estudiantes, es decir del 99 o 100% de la matrícula en los tres niveles educativos obligatorios: Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Jujuy, La Rioja, CABA, Entre Ríos y San Luis. Sin embargo, hay disparidades significativas entre provincias: Misiones y San Juan expresaron no tener datos de los alumnos del sector privado en sus sistemas, mientras que en Chaco solo declararon tener los datos del 13% de los alumnos de escuelas primarias privadas y 17% de escuelas secundarias privadas.

El documento, además, destaca los avances en la consolidación de lo que denominan Base Nacional Homologada (BNH), se trata de una web de datos de estudiantes que permite centralizar y estandarizar a nivel nacional la información proveniente del Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide) y de los sistemas propios de cada jurisdicción.

También, el informe realiza una aclaración y es la siguiente: esa base, administrada por la Secretaría de Educación de la Nación, incrementó su cobertura en 10 puntos en tres años: en 2023 contaba con datos del 84% de la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, mientras que en 2021 la cifra era 74%.

En este sentido, resalta, que la BNH es la principal herramienta para integrar los datos a nivel nacional: 20 de las 21 jurisdicciones relevadas en este informe transfieren sus datos por este medio.

El anclaje entrerriano

UNO buscó la mirada local acerca de este informe que elaboró Argentinos por la Educación. Fue Mariana Blanco, quien es la Coordinadora de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación que brindó sus conceptos acerca del citado informe: “Estoy al tanto del informe. Lo primer que quiero aclarar es que cuando se habla de datos de estudiantes nominales tiene que ver con una directiva que hay a nivel nacional de un sistema que se llama Sinide, el mismo trabaja con base de datos que se denomina Base Nacional Homologada”, explicó.

“Se trata de una base de datos que tiene más de 20 campos que hay que conocer de cada estudiante para decir que el estudiante está nominalizado”, amplió. “Con esto quiero decir que no basta con tener solamente el nombre y apellido de la persona que está sentada en el aula para estar nominalizado, para ello hay que tener alrededor de 20 campos que definan quién es, dónde está, dónde nació, en qué localidad vive. Insisto, son muchos campos y muy específicos”.

Aclaración importante

“Nosotros podemos saber cuántos estudiantes hay en cada aula, en cada sección, en cada turno, en cada escuela y sobre cada docente, pero no necesariamente tenemos la capacidad de describir, más allá del nombre y apellido, a cada estudiante y eso es lo que les pasa a todas las provincias”, explicó.

Enseguida aclaró que “los formularios que se generaron para la inscripción de los estudiantes, previo a la implementación de la nominalidad, como concepto teórico nacional, no todos esos datos eran solicitados de forma obligatoria y esos género en definitiva que nosotros no podamos tener los datos como se solicitan justamente y por eso es que no todas las provincias aseguran tener la información correspondiente”.

En otro tramo de la entrevista, Blanco contó: “Desde 2022 se viene trabajando en mejorar la calidad de la información y una de las herramientas que más ha servido es la libreta digital que fue implementada y desde entonces estamos trabajando para lograr que la información que se va cargando mejore con el paso del tiempo a medida que logramos que todos los estudiantes vayan utilizando este instrumento y que los padres sean conscientes de la importancia de mantener actualizada la información”.

En el final, informó que “este año hemos tenido la entrega de informes trimestrales sobre la situación de cada estudiante y que el año que viene la entrega de informes nominales va a ser mensual”.