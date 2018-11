Docentes rechazaron la propuesta del Gobierno por ser "similar a la anterior"

En la reunión, que se realizó este miércoles, el gobierno presentó una propuesta que solo contempla una variación para el código 029 de traslado, y es que sea retroactivo en su 20% para el mes de octubre. Los docentes la rechazaron, por lo que la jueza acordó una próxima audiencia para el día jueves 15, a las 8.30.

Según dirigentes de Agmer, la patronal presentó una propuesta "similar a la ya rechazada por la docencia entrerriana", con una única modificación consistente en el adelantamiento del pago del Código 029 (compensación por traslado), incrementándose un 20% a partir de octubre.





Los representantes gremiales indicaron que no contiene las demandas que fueran aprobadas por el Congreso de la entidad. Estas son cumplimiento del punto 2 del Acuerdo Paritario firmado el 22 de mayo con relación a que ningún trabajador quede por debajo del índice inflacionario; equiparación del Código 029 con el aumento en el precio del combustible; plena vigencia del Decreto 1318/96 y derogación de los Decretos 97/18 y 384/18; pago efectivo y retroactivo a diciembre de 2017 del 1,3% adeudado del acuerdo salarial de dicho año y devolución de lo descontado por los paros.



Por otro lado, también quedó expresado desde Agmer el pedido para que los incrementos que se otorguen tengan carácter acumulativo y que se pague la remuneratividad del incentivo docente.









En el encuentro, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, informó que la oferta es de un aumento de 7 puntos, adelantando el 4 para el mes de octubre por planilla complementaria, más el 3 con los haberes de noviembre.





Por la patronal estuvieron presentes la presidente del CGE, Marta Irazábal, y los miembros paritarios Néstor Grifoni, Rita Nievas, Marisa Massa y Gastón Etchepare. Por AGMER hicieron lo propio el Secretario General, Marcelo Pagani, la Secretaria Adjunta, Ana Delaloye, el Secretario Gremial, Guillermo Zampedri, y el miembro paritario Juan Carlos Crettaz, acompañados por la asesora legal Verónica Fischbach.





Estuvieron además presentes los representantes de AMET, así como también los abogados Daniel Cottonaro y María Cristina Federik, por la Defensoría General y la Fiscalía de Estado respectivamente.









La prioridad

En la oportunidad la titular del CGE Marta Irazábal de Landó, dijo que "en esta audiencia de conciliación obligatoria que rige hasta el 4 de diciembre, hemos expuesto por parte del Consejo General de Educación, que está en nuestro ánimo el privilegiar las clases para nuestros alumnos fundamentalmente, sobre todo en esta parte del año".





En este sentido, precisó que "hemos venido con una nueva propuesta de mantener el aumento del 7 por ciento, adelantando el 4 por ciento para el mes de octubre por planilla complementaria, mas el 3 por ciento con los haberes de noviembre y hemos propuesto que el código 029 de traslado, sea retroactivo en su 20 por ciento para el mes de octubre".





Landó precisó que "los gremios nos han pedido un porcentaje más alto, así que nos hemos comprometido por parte del Consejo General de Educación de poder conversar con nuestro ministro de economía y con nuestro gobernador para tratar de venir con una nueva propuesta".





Por otro lado, la titular del CGE señaló que "los días no trabajados se pidió que, fuera de paritarias se hagan reuniones aparte para devolver los días no trabajados, por respeto estas instancias no se le descontó los paros del 10, 11 y 24 de octubre justamente porque estábamos en una conciliación dentro de las secretaria de trabajo. Sin embargo los gremios docentes nos respondieron con, el 1 y 2 de noviembre con nuevos paros docentes, por eso llegamos a esta instancia judicial".