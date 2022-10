Discapacidad: profesionales reclamaron por sus honorarios

El documento corresponde a la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, donde elevaron al gobernador, Gustavo Bordet, las inquietudes por las que reclaman hace meses. En primer lugar, pidieron al mandatario provincial por la intervención ante el superintendente de Servicios de Salud, el doctor Daniel López, para "delimitar un instructivo único para todas las obras sociales, respetar las indicaciones solicitadas por los médicos, ya que vemos como de forma arbitraria y sin auditoría médica, se recortan prestaciones; establecer un tiempo lógico para las autorizaciones de prestaciones".

DISCAPACIDAD RECLAMO OCTUBRE.jpg Gentileza: Lourdes Klocker

Asimismo, los profesionales pidieron adecuar el Nomenclador a la realidad económica e inflacionaria actual e instaron a que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sea más estricta con las sanciones a las obras sociales que incumplen con los tiempos de pago. Finalmente, pidieron por una intimación al Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (IOSPER) por múltiples incumplimientos.

"Este pedido surge de la propuesta realizada el 12 de septiembre en la reunión dada en casa de Gobierno, donde se planteó una mesa de trabajo en conjunto para mediar con las diferentes partes involucradas, entre este colectivo de discapacidad y los representantes del gobierno", cerró el petitorio.

Reclamo sin respuesta

Esta no es la primera ocasión que el personal de salud debe reunirse frente a Casa de Gobierno a reclamar por sus honorarios. En septiembre, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Inés Artusi, había informado que se desembolsarían nueve millones de pesos de Nación para pagar lo adeudado. Además, Artusi había representado a Entre Ríos en una Mesa Federal para plantear las dificultades del sector, con el objetivo de dar con una solución efectiva. No obstante, los reiterados reclamos de los prestadores demuestran que esto no se logró.

"Inés Artusi pudo plantear en la Mesa Federal los puntos que le planteamos cuando nos recibieron en Casa de Gobierno. La realidad es que desde el IPRODI pueden intermediar, pero no tomar decisiones. Artusi se encarga de generar mesas de trabajo con representantes de ciertas entidades", explicó Klocker. Si bien se consiguió una reunión con secretarios de la SSS y personal de IOSPER, las instancias sólo fueron de escucha.