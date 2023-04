Dirigentes del campo convocarán a candidatos a gobernador

En tanto, uno de los temas definidos por los dirigentes rurales tuvo que ver con la forma en que interpelará a los candidatos a gobernador en relación a las cuestiones inherentes al sector agropecuario: “se definió que una vez que cada partido o frente dirima sus representantes, se los convocará para que expongan sobre diversos temas que le serán anticipados. O sea, vamos a esperar que se desarrollen las PASO y luego haremos un encuentro con todos los candidatos para hablar de las propuestas concretas y específicas para el campo entrerriano”, señalaron.

En este sentido, el titular de FARER, el médico veterinario José Colombatto, señaló: "Seguramente el encuentro se dé en el mes de septiembre. Ahí vamos a escuchar que tiene para decir cada candidato en relación al sector. No es menor el hecho de tener políticas públicas claras para el campo. Hoy somos uno de los sectores más importantes en cuanto a inversión, aportes al fisco, empleo y desarrollo de las ciudades, por lo que no podemos tener más gobernadores que no sepan o no quieran saber que significa y que implicancias tiene el campo en Entre Ríos”.

Problemas sanitarios

En el marco del status sanitario de nuestro país que posibilita las exportaciones de carne al mundo, y que es determinado por la estrategia de vacunación anti aftosa, continúa la campaña de vacunación iniciada el pasado 6 de marzo. La campaña tiene un avance del 50% y se está cumpliendo de forma normal, siendo el departamento Gualeguaychú el que muestra a hoy mayor desarrollo. Cabe recordar que, según los datos recogidos durante la campaña de vacunación de 2022, Entre Ríos contaba con un stock de hacienda que superaba los 4,8 millones de animales, distribuidos en 27.607 establecimientos.

En lo atinente a la posibilidad de que FARER ingrese al Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER), dicha posibilidad recibió el apoyo de los ruralistas, por lo que en la Asamblea de abril podría concretarse dicha entrada. Dicho organismo actualmente está conformado por el Gobierno Provincial y dieciocho entidades representativas de los sectores económicos productivos de la provincia, y allí se analiza la realidad de las empresas de la región y sus limitaciones para crecer debido a la falta de acceso a fuentes de financiamiento formales y convenientes. En ese marco, el principal objetivo que se busca es el de facilitar el acceso al financiamiento en las mejores condiciones posibles a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas entrerrianas por medio del otorgamiento de garantías preferidas tipo A en el sistema financiero nacional.

En tanto, sobre la gripe aviar que sacude a la Argentina, se desarrolló un informe acerca de la compleja situación, las medidas adoptadas por SENASA, los requerimientos para las granjas entrerrianas y un análisis de las posibles consecuencias en caso de que la enfermedad aterrice en la provincia.

Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.