Diputados: sostienen que son legales las revocaciones de pases a planta

“En línea con los procesos de transparencia que propicia el gobernador Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, instruyó al equipo jurídico y contable para relevar todo el proceso de designaciones (nombramientos) y recategorizaciones, ocurrido en el último año de la gestión anterior", dijo, con el fin de "corregir situaciones irregulares que se pudieran haber dado”.

“Nos encontramos con escenarios diferentes unos de otros, que ameritaron un estudio caso por caso. Lo que nos llamó la atención, en primer lugar, fue que ninguna de las personas analizadas ingresó por concurso y, además, nos sorprendió la avanzada de nombramientos de funcionarios con cargos electivos o con cargos políticos que fueron pasados a planta permanente mientras se encontraban en cumplimiento de sus respectivas responsabilidades públicas en otras áreas, y recién el 10 de diciembre arribaron a los cargos de los que jamás habían tomado posesión efectiva. Otras situaciones con las que nos encontramos fueron las recategorizaciones que se produjeron, sin tener en cuenta a las personas que venían haciendo carrera en el Estado”, manifestó.

Criterios de valoración

“Desde el principio de la revisión de designaciones y recategorizaciones de la Cámara de Diputados, se tuvieron en cuenta criterios objetivos de valoración. Ese fue nuestro primer paso. De hecho, muchos de los agentes designados quedaron en sus cargos de planta, producto de esa evaluación objetiva que se hizo de cada caso”, destacó Viola.

El primer criterio fue si existían vacantes en la Institución, como son jubilaciones y/o fallecimientos para poder hacer nuevas designaciones. Otro, el desempeño de cada agente en revisión, es decir, si estaba trabajando efectivamente en la Cámara. Además, si contaban o no con contratos de servicios previos, si contaban con la asistencia y fichado correspondiente, y el uso de licencias. En este sentido Viola aclaró: “Tengamos en cuenta que muchas de las personas incluidas en las revocaciones tenían licenciados sus puestos, por cargos políticos o electivos; por tanto, no ejercían el trabajo en la Cámara desde que se lo otorgaron”. Otro criterio que tomó el equipo de evaluación fue el lugar de trabajo al que estaban asignados los agentes.

“Los primeros perjudicados son el resto de los empleados de la Cámara, que no ven justo que su trabajo de años de servicio no sea reconocido y que los ascensos no ocurran en base a la evaluación de la calidad laboral, la responsabilidad, el mérito y al esfuerzo cotidiano. Luego, como en toda la Administración, es central mejorar la calidad del gasto público, sin olvidar que se trata de la gestión del dinero de los entrerrianos que pagan sus impuestos”, manifestó la funcionaria.

Datos

Desde la Cámara de Diputados se difundieron este viernes una serie de datos. En ese sentido, informaron que en el período 2019-2023 se aumentó la planta permanente de cargos "sin ninguna razón de servicio que lo justifique": de 116 a 171 agentes. Además, el primero de los decretos que fue revisado nombró 11 personas nuevas, cuando había en planta transitoria 16 que hubiesen tenido prioridad para una eventual designación.

Por otro lado, indicaron que el segundo decreto que se analizó dio cuenta de una diversificación en la modalidad y se designó a cinco personas más que eran planta permanente del Poder Ejecutivo, a quienes se los transfirió a la Cámara baja. El tercer decreto revisado nombraba a nueve agentes, seis por encima de las vacantes (por jubilaciones y fallecimiento).

“A partir de allí se generalizó la modalidad distorsiva de aumentar la planta permanente de cargos en la Cámara, mediante la creación y transferencias de cargos; lo que provocó un aumento de la misma y de obligaciones en el presupuesto. No menor es destacar que muchos de los nombramientos se realizaron sin expediente alguno; lo que para nosotros significa que se encuentra viciada la voluntad administrativa”, aseguró Viola.

“Tenemos la tranquilidad de haber realizado un análisis pormenorizado, criterioso y objetivo que cuida los recursos del Estado y a su capital humano. Y somos conscientes de la ventaja que tiene para el sistema democrático, contar con un funcionamiento adecuado. Hay casos que acudieron a la judicialización, pero frente a ellos sólo resta confiar en el saber y buen entender de la justicia, que resolverá teniendo en cuenta todos los argumentos”, concluyó.