Diputados aprobó la emergencia del patrimonio cultural

Protección del patrimonio

Mauro Godein (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Cultura y Turismo, sostuvo que la iniciativa “surgió de la necesidad de proteger el patrimonio histórico de la provincia”, al tiempo que destacó el informe “muy pormenorizado y detallado” presentado por la Secretaría acerca del estado actual de este patrimonio.

“Así como hay muchos edificios que están en condiciones, hay otros que necesitan una urgente intervención”, remarcó, a lo cual agregó que la protección también abarca a obras de arte, monumentos y esculturas. “Es necesario contar con esta herramienta para trabajar rápidamente por su conservación y mantenimiento”, indicó.

biblioteca popular paraná.jpg La Biblioteca Popular es parte del patrimonio histórico y cultural de Paraná.

Más para Entre Ríos no acompañó la iniciativa. Mariel Ávila argumentó sobre el voto negativo del bloque: “El informe de la Secretaría de Cultura no evidencia una situación de emergencia, sino que expresa la necesidad de continuar el trabajo de mantenimiento edilicio, pero en estos seis meses se han paralizado las obras y no se han iniciado procesos licitatorios”.

Mencionó también que durante la gestión anterior se realizaron numerosas reparaciones y puestas en valor de edificios como la Casa de Gobierno, la plaza Mansilla, la capilla San Miguel, el centro cultural Sáenz Peña y el Molino Forclaz, entre otros.

La Capilla Norte de San Miguel Arcángel.jpg

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) se manifestó en contra del proyecto porque “no es el momento”, sino que existen otras urgencias derivadas de la crisis económica. Tampoco acompañó el diputado Carlos Damasco, de Fe y Libertad, pero sí su compañera de bloque Julia Calleros. Por su parte, Roque Fleitas comunicó el apoyo a la iniciativa de parte de la bancada de La Libertad Avanza.

Según el proyecto, la Secretaría de Cultura deberá determinar cuáles son los edificios, obras de arte, piezas históricas, monumentos y cualquier otro patrimonio cultural, histórico y artístico de la provincia que se encuentre en riesgo y requiera con urgencia acciones de puesta en valor y preservación. Además, adoptará las medidas necesarias para evitar daños mayores. El Poder Ejecutivo efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias para financiar las medidas que disponga la aplicación de la ley.