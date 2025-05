Día del Bicicletero: un oficio al que Claudio Torres eligió sumarle pasión, esmero y solidaridad

Claudio Torres.jpg Claudio Torres es un referente en el rubro bicicletería.

Una gran trayectoria como bicicletero

En diálogo con UNO, Claudio rememoró sus inicios como bicicletero y comentó: “Elegí dedicarme a esto en primer lugar porque era mi hobby la bici. Me inicié corriendo en bicicleta y llegó una etapa en mi vida en que quería dejar de ser empleado y hacer algo por mi cuenta. Si bien el oficio no lo tenía, porque yo no me dedicaba a esto, comencé a aprender para ganarme el sustento mío y de mi familia”.