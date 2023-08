Devaluación: comercios de Paraná no venden o aumentan más del 25%

Según lo informado a UNO por el presidente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, Víctor Bejar, "hay un momento muy delicado en el país, por lo que en lo particular, desde mi comercio de venta de ropa, estamos tratando de ser muy responsables con los aumentos, sin provocar mayores tensiones a nuestros clientes".

"Sé que hay situaciones diferentes con otras reacciones, como por ejemplo en un supermercado muy conocido aumentaron los precios en todos los productos y electrodomésticos", referenció Bejar para indicar: "Hubo proveedores que desde la semana pasada comenzaron a adelantar los aumentos, porque se sabía que podía pasar lo que ocurrió el lunes después de las elecciones".

inflacion gondolas supermercado.jpg

LEER MÁS: La inflación de julio fue de 6,3% y se ubicó en 113,4% la interanual

Sin combustibles

En tanto, el referente de las estaciones de servicio de Paraná, Alejandro Di Palma, informó que hay varias estaciones de esta capital, como de la provincia y el país "que decidieron por orden de las petroleras, no vender combustibles, hasta tanto se acuerde entre las cámaras, las petroleras y el gobierno de cuánto será el aumento del precios. Algunas ya lo subieron el 20%, pero al menos hasta el miércoles, habrá más restricciones en la venta de naftas y gasoil".

Reiteró: "Las petroleras no autorizan las ventas, hasta que se acuerde con el gobierno nacional".

Tres aumentos en un día

En tanto, el integrante del Centro de Almaceneros de Paraná, Mario Sarli, explicó a UNO: "Este martes tuve que cambiar tres veces el precio de los productos de mi comercio. Los precios de la mañana lo subieron los proveedores en la noche del lunes, y a media mañana llegó otra lista con más aumentos, pero en la tarde se rectificó con una tercera, tal como fue en el valor de la carne".

LEER MÁS: Nuevo récord: el dólar libre cerró este martes a $725

Además comentó: "Desde el lunes las grandes empresas nacionales retocaron los precios entre un 22% y un 30%, siendo alevosa la situación de una firma de Córdoba que subió los precios de los helados un 50%".

Sarli informó que hay comercios que este martes decidieron "directamente no abrir sus puertas porque no tenían precios de referencias, y porque no estaban dadas las condiciones para poder reponer, ya que los proveedores no daban garantías de nada. Eso lo vimos en distintos sectores, como por ejemplo la casa de venta de repuestos de motos".

Corralones

Otro sector dinámico que está afectado por la devaluación, es el de los corralones. Según tres titulares de locales advirtieron que las subas se vienen dando, pero de “modo escalonado”.

Según se informó, el cemento aumentó un 12% y los cerámicos el 10%, aunque no descartan que lleguen nuevos incrementos.