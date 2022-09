Desdoblamiento o unificación electoral: qué opina el arco político entrerriano

Entonces lo que subyace en este escenario son meras especulaciones de lo que podría llegar a pasar. Sin certidumbre respecto de lo que puede deparar el proceso electoral de 2023, en un sondeo UNO consultó sobre la cuestión a algunos dirigentes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo. Otro de los elementos disruptivos en el escenario proviene del ámbito nacional y está asociado a la intención del oficialismo de suspender las elecciones primarias. También fue uno de los tópicos consultados a parte de la dirigencia provincial.

El diputado nacional y precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, manifestó que los presidentes de los cuatro partidos que integran esa coalición le enviaron una nota el gobernador Bordet solicitándole que se abra la discusión sobre el tema. “Pedimos conocer algunas definiciones. Una tiene que ver con la fecha de las elecciones, para ver si el Ejecutivo provincial lo estaba evaluando. Y la otra tiene que ver con el sistema electoral que vamos a utilizar el año que viene, para saber si es el que tenemos ahora o se está por cambiar. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta”, planteó el legislador entrerriano por la UCR.

La petición del referente radical –según confió a este medio– radica en la necesidad de clarificar la situación en torno del proceso electoral de 2023 y de la importancia que ello supone para la propia organización interna de la corriente política que lidera. “Estamos convencidos de que es una forma de tener certezas, que es importante para todos los que estamos involucrados en la política y en la sociedad toda, para saber qué es lo que va a pasar el año que viene. Y a poder organizar una agenda y tener una tranquilidad para ver cómo se organiza el trabajo del año que viene”, manifestó en diálogo con UNO.

Mientras la respuesta del Ejecutivo se está haciendo esperar, en el seno de Entre Ríos Cambia no descartan la idea de insistir con un nuevo pedido formal a través de la presentación de una segunda nota. El diputado manifestó que los posibles escenarios son conocidos, salvo el momento en que el gobernador tomará una decisión definitiva. “Bordet tiene hasta el 10 de diciembre aproximadamente, porque no solamente es fijar la fecha sino que se trata de establecer un cronograma. Esto se puede dar si hay un adelantamiento de elecciones, porque si no hay un adelantamiento iría a las elecciones en forma conjunta con los comicios nacionales”, precisó.

Cuando fue consultado sobre una eventual suspensión de las PASO, el exintendente de Chajarí rechazó la posibilidad de modificar el sistema a través del cual se dirimen las internas partidarias.

“Particularmente creo que es importante que la gente se exprese y que vote, y que en definitiva ponga a las personas que quiera en los lugares que dependen de una elección. Soy defensor del mecanismo de las PASO, sumado a ello creo que hacer cualquier tipo de modificación en la ley electoral a un año de cualquiera de sus procesos o menos no es conveniente en términos institucionales, tampoco en términos democráticos”, argumentó.

Luego arriesgó que esta idea podría tener su correlato en un proyecto de ley que llegaría al Congreso nacional. “Creo que la temática ha tomado voltaje a nivel nacional y es un tema que se está discutiendo. Veremos cómo termina en definitiva solucionándose. Pero hay una sensación de que este proyecto de ley va a ingresar al Congreso de la Nación y algunos dicen que podrían tener los votos. Depende del Gobierno, pero hay algunos mensajes que uno puede darle algún tipo de lectura. Que una senadora del kirchnerismo la semana que pasó haya dicho que su espacio nunca había apoyado las PASO, creo que muestra en definitiva que hay alguna movida que tenga su correlato con la presentación de algún proyecto de ley a nivel nacional”, puntualizó.

Frigerio se muestra cauto

Rogerio Frigerio, actual diputado nacional (Juntos por el Cambio), y el principal precandidato a gobernador de la oposición, no planteó objeciones sobre la falta de definición del calendario electoral en Entre Ríos. En declaraciones a UNO consideró que Cambiemos esperará la definición el gobernador, evitando cualquier tipo de confrontación sobre el asunto. Desde su mirada su espacio “jugará con las condiciones que determine el oficialismo. Si los entrerrianos después de largos 20 años gobernados por el mismo signo político quieren un cambio, no va a haber nada que los pueda detener”.

Diferente fue su postura cuando se lo interrogó sobre la intención de dejar de lado las PASO. “Las reformas electorales no se pueden hacer por una especulación de la coyuntura: un día me convienen las Primarias y las promuevo. Más adelante creo que no me sirven y las saco. No es serio actuar de esa manera. Y eso debilita además la calidad de nuestra democracia. Si quieren discutir una reforma electoral seriamente, hay que hacerlo lejos de la contienda electoral. No se pueden cambiar las reglas de juego a unos pocos meses de las elecciones”, enfatizó.

Palabra autorizada

Palabra autorizada en el peronismo de Paraná, el diputado provincial José Cáceres concedió una extensa entrevista a UNO, donde analizó la dinámica del escenario electoral y el debate acerca de la conveniencia o no de mantener las PASO. En primer lugar reconoció que habló con Bordet sobre el tema y le comentó que todavía no tenía una definición tomada.

“Antes de (Sergio) Massa era muy difícil llegar a la elección conjunta con un panorama optimista. Si las cosas seguían así, con las divisiones internas, lo mejor era desdoblar y poner en valor la gestión provincial que está muy bien merituada. Después de Massa, no me lo dijo porque no hablé con él, pero deduzco y estoy convencido de que Massa los ha llamado a todos –en referencia a los gobernadores– para decirles a los que no tienen el desdoblamiento por Constitución, ‘muchachos no me hagan elecciones anticipadas si no lo tienen por Constitución. Si es una decisión política, banquen porque el gobierno nacional va a salir”, interpretó.

Al hacer una valoración personal, Cáceres consideró: “El gobierno nacional está “enderezando” el rumbo, pero todavía necesita corregir el tema de la inflación, porque es el grave problema que tenemos devenido de la deuda de Macri”.

En otra intervención marcó sus diferencias con la designación de Sergio Massa como súper ministro en esta parte de la gestión. “Massa a mí no me gusta, nunca me gustó y no me va a gustar ahora. Pero el tipo tiene contactos con toda esa gente del mundo de Wall Street, de la city porteña y puede ser que eso sirva. Particularmente tengo miedo de que sea otro Menem, pero si eso sirve para bajar la inflación; bajando la inflación la cosa cambia porque empleo está habiendo, dentro de actividades como la construcción”.

Al completar su visión de la actual coyuntura económica expresó que “todos los indicadores económicos dicen que la cosa está buena. La única cagada es la inflación que le come el salario al trabajador, el poder adquisitivo. Si agarra –en referencia el Gobierno– espalda a través de la extorsión que hicieron los del campo, junto a un par de miles de millones de dólares, más ese desembolso de 3.000 o 4.000 millones de dólares del Fondo, ya con reservas no te van a poder extorsionar con una corrida en un día”.

Teniendo en cuenta estas condiciones macroeconómicas, Cáceres propone ser paciente con la definición del calendario electoral de 2023. “Con todo ese panorama vos tenés que esperar, no te queda otra que esperar. Y si esperar implica que para diciembre todavía estés con una inflación preocupante, y bueno, andá junto a la Nación”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de suspender las PASO, el dirigente señaló: “No he hablado con nadie que esté planteando eso acá en la provincia. No lo plantea Bordet, no lo plantea nadie. Que lo esté hablando con Cristina, con Fernández, bueno, puede ser. No he escuchado a nadie de eliminar las PASO. A principios del año pasado, (Ángel) Giano salió a decir por todos lados que había que eliminar las PASO. Lo llamé y le dije a Ángel, ‘decí cualquier otra cosa, pero no hablés de plata porque la democracia no tiene valor. Cuando se trata de que la gente vote, no pensemos en lo que se gasta. De última buscá otro argumento, que la pandemia o que la gente no está de ánimo para ir a las urnas’”.

Lena, a favor de las PASO

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Gabriela Lena defendió la continuidad de las PASO como una buena herramienta para dirimir las cuestiones de cada uno de los frentes electorales: “Estoy a favor de que existan las PASO y en todo caso cuando no hay disputas entre los frentes, se llegue a una posibilidad de suspensión. Que hoy quieran hacer un proyecto para eliminar las PASO es como que te cambian las reglas del juego”.

Sobre el proceso electoral en Entre Ríos opinó: “No sé lo que va a decidir el gobernador, si va a desdoblar o no”.