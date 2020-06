Desde marzo hubo una sola víctima fatal por accidente vial en Paraná

Hoy se conmemora en la República Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que se instauró por decreto en 1945, en virtud del cambio de mano de los vehículos: antes se conducía por la izquierda y a partir de ese año se modificó.

En una ciudad como Paraná, en la que son usuales los incidentes viales, la prevención y concientización sobre el tema se torna fundamental, y los distintas entidades que asisten a los damnificados por un choque trabajan para que las drásticas cifras puedan reducirse.

En este marco, desde la Subdirección de Colisiones de la Municipalidad aclararon que intervienen si en el accidente no hubo lesionados. En cambio, si existen heridos graves o fallecidos, es la División Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos la que actúa.

Ante la consulta de UNO, desde ambos organismos coincidieron en que se redujo notablemente la cantidad de choques en la capital provincial al inicio de la cuarentena, cuando eran pocas las actividades exceptuadas y hubo una merma considerable en la circulación de vehículos y peatones.

Carina Galván, jefa administrativa municipal que atiende las colisiones que solo revisten daños materiales, comparó: “En febrero de este año hubo 77 accidentes sin lesionados, en marzo fueron 35, en abril 52, y en mayo 71”.

Un dato que llamó la atención en el personal que concurre al lugar de hecho tras el llamado de algún denunciante, fue que en muchos de los accidentes alguno o ambos conductores habían consumido alcohol, situación que se detectaba en los controles pertinentes.“En esos casos se retiene el vehículo y después deben dirigirse al Juzgado de Faltas, donde la jueza evalúa la sanción, según el grado de alcohol en sangre detectado, y decide si se le retiene el carné por un tiempo o si se le cobra la multa. Después tendrá que hacerse cargo de los daños que le ocasionó al otro vehículo”, indicó.

Asimismo, indicó que en las colisiones registradas, son los autos los que engrosan el porcentaje de las estadísticas -algunos funcionan como taxis-, pero también hay accidentes con camionetas, pick up, utilitarios, colectivos, camiones y motos, y en enero se registró un choque de una grúa.

Respecto a los incidentes viales en los que hay lesionados graves o fallecidos, desde la División de Accidentología Vial de la Policía de Entre Ríos manifestaron que los relevamientos se realizan por departamentos, y adelantaron que en lo que va del año ya hubo 22 personas que perdieron la vida en lo que va del año por accidentes de tránsito en el territorio provincial.

Ricardo Galliussi, jefe de la División de Accidentología Vial, sostuvo: “Se advirtió una disminución de circulación por el decreto presidencial y esto se refleja en las estadísticas de accidentes con lesionados o fallecidos”.

De los siniestros relevados este año por la División a su cargo, en Paraná Campaña se registraron 41 en enero, 56 en febrero, 37 en marzo, 23 en abril, 23 también en mayo, y 13 en lo que va de junio. La comparación demuestra la merma que hubo en abril y mayo.

Por otra parte, informó que del total, hubo 138 casos con lesiones leves, 49 con lesiones graves, y un fallecido en el lugar del hecho.

Sobre este punto, remarcó: “La cuarentena hizo disminuir de manera considerable los siniestros viales, a tal punto que en el departamento Paraná, más precisamente en la capital entrerriana, tuvimos un solo fallecido en el lugar del hecho, que era una persona mayor de edad de sexo femenino”, y recordó que se trata del deceso de una mujer de unos 50 años en un violento choque frontal el 17 de marzo en calle Gobernador Maya, entre Don Bosco y Almirante Brown, en el que tres personas más fueron hospitalizadas.

Si bien este lunes se conoció la noticia del fallecimiento de un reconocido médico que se accidentó con su moto en la intersección de Echagüe y 25 de Mayo, Galliussi recordó que esta persona dejó de existir tiempo después del incidente, estando internado en un nosocomio de Santa Fe.

Por otra parte, comentó que el mayor índice de mortalidad en siniestros se producen dentro del casco urbano y afirmó que esto se debe al control que se realiza en los puestos camineros de las rutas, por parte de la Policía de Entre Ríos. “Ese control exhaustivo que se lleva a cabo desde hace varios años, logró bajar las estadísticas enormemente de personas fallecidas en los siniestros en rutas”, manifestó, aunque aclaró: “No obstante, en 2019 tuvimos una serie de siniestros que nos llamaron la atención, en los que se ven incrementados los despistes en rutas: muchos fueron en la autovía General Artigas, la exruta 14, por factores que hay que investigar”.

En el particular contexto fruto de la pandemia, Galliussi indicó que “el mayor factor accidentológico dentro de los cascos urbanos se da en intersecciones de dos vías no semaforizadas, donde rige la prioridad de paso, la cual en general no es respetada”, y señaló: “Ingresan ambas unidades de tránsito -que pueden ser motocicletas, bicicletas, automóviles, camionetas, camiones, y también peatones-, que no respetan la prioridad de paso y se generan las colisiones que producen un perjuicio muy marcado para la sociedad, tanto en la parte económica en lo que hace a los daños materiales, gastos de salud y demás, como así también al tener que lamentar lesiones gravísimas en personas y también la pérdida de vidas humanas, tras lo cual quedan muchas familias destruidas. Esto es lo que nosotros tratamos de que se evite, o que disminuya notablemente, y se notó sobre todo cuando inició la época de pandemia”.

Dentro de las ciudades, la segunda causa de los choques es el giro a la izquierda y explicó: “El giro a la izquierda demanda entender que si el conductor quiere llegar a uno de los dos lados que habilita la calle transversal en la que va circulando, pierde la prioridad de paso; hay que darle lugar al que viene por la transversal y una vez que realiza el paso, recién girar”.

“El giro a la izquierda también se toma si alguien tiene su garage y justo su calle es de doble mano, lo que genera un conflicto en el tránsito tanto para el que viene en un auto adelante como el que viene atrás, porque quizás no observa la señal de la maniobra que va a hacer ese conductor que quiere girar, o no usa la luz de giro, o el de atrás viene de manera imprudente o distraído y se encuentra con el vehículo que está girando. También ese es un factor importante de colisiones”, refirió.

Estadísticas

En 2019, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial acudió a 768 intervenciones en la vía pública, dando respuesta a solicitudes de las diferentes dependencias policiales del departamento Paraná, cuando en 2018 fueron 800 y en 2017 alcanzaron las 826.

También se contabilizó el año pasado una constatación mecánica en una comisaría y se han realizado 59 dictámenes periciales solicitados por juzgados y fiscalías de Paraná y el interior de Entre Ríos, según un informe que compartió Galliussi.

Otro dato que revelaron las estadísticas es que en 2019 fue durante el mes de marzo cuando se registró la mayor cantidad de intervenciones, sumando 84; y en octubre, el mes de menor registro, y fueron 50.

Además, el funcionario policial señaló que “en el departamento Paraná hubo 21 víctimas fatales en 2019, en 2018 fueron 38, en 2017 se registraron 23; y en 2016, 30”.

Ricardo Galliussi es licenciado en Accidentología Vial y docente de esa carrera en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) -que tiene una importante salida laboral y un gran impacto social para que los accidentes de tránsito dejen de ser un flagelo- analizó: “Podríamos tener menos incidencia del número de vehículos en la cantidad de siniestros viales si existiera mayor precaución y menos imprudencia, porque el respetar el semáforo en rojo es algo fundamental y si se infringen las normas es muy factible que se produzca un siniestro”.