Derecho a la identidad: Andrés busca saber quién fue su papá biológico para poder cerrar parte de su historia

Andrés González Ducret tiene 38 años. Según publicó en el grupo de Facebook “Dónde estás?”, a través del cual mucha gente comparte su historia para poder hallar a algún familiar al que no conoció o hace mucho que no ve, nació el 1° de abril de 1986 en Paraná, donde vivió hasta hace nueve años, cuando decidió mudarse a Mar del Plata, donde se casó.

“Estoy buscando a mi padre biológico”, comienza su mensaje, en el que además adjunta una foto de la mujer que le dio la vida: “La señora de la imagen era mi madre biológica, Marta Vergara, la cual me dio en adopción de forma legal cuando nací. Era originaria de Alcaraz. Ella falleció hace años y no logré preguntarle sobre este tema”, señala en la red social a la que recurrió con la esperanza de poder hallar parte de sus raíces, de su identidad, y así cerrar esa parte de su historia.

Andrés nació y creció en Paraná.jpg Andrés nació y creció en Paraná, y quiso difundir sus fotos de niño por si alguien halla algún parecido y puede dar así con sus orígenes

Ya conoció a parte de su familia biológica materna

También en ese posteo comenta que ya conoció a todos sus hermanos y hermanas, tíos, tías, primos y primas de sangre, pero ninguno sabe quién es su padre biológico. “Por ese tema recurro a esta página, con la fe de que tal vez aparezca algún dato. Mis padres adoptivos (los llamo así para que entiendan) me dieron siempre la opción de conocer a mi madre y nunca quise.

En 2008 me buscó mi hermano biológico mayor y ahí me enteré del fallecimiento de mi madre biológica. Nadie en el pueblo donde ella nació sabe tampoco nada, nadie de su entorno sabe de mi progenitor”.

Andrés busca saber quién fue su padre biológico.jpg Andrés busca saber quién fue su padre biológico

En diálogo con UNO, mencionó que su búsqueda aún es infructuosa, pero mantiene la confianza en que puede aparecer alguien que le aporte algún dato certero. “Hasta ahora he recibido opiniones positivas y negativas sobre el tema, pero ninguna información. A mí me adoptaron al nacer, me criaron sabiéndolo, y mis padres adoptivos siempre me preguntaron si quería conocer a mi madre biológica, pero yo como todo rebelde adolescente les decía que no. Y un día en el 2009 o 2010, fue un señor a casa y habló con mi papá.

Era el hermano adoptivo de mi hermano mayor que nos estaba reuniendo a todos para que conozcamos a nuestro hermano. Así que lo conocí a él, y después a los demás. En realidad somos nueve, de los cuales a siete, Marta mi madre biológica, nos dio en adopción. Ella murió en 2008 y no llegué a conocerla”, precisó.

Una pista que se diluyó

En todo este interín tuvo contacto con la hermana de Marta, es decir, su tía, y ella le comentó sobre un hombre que podría haber sido su papá, pero también había fallecido. “Me contó que ese señor iba a la casa de mis abuelos maternos a ver a mi mamá, pero ella un día desapareció, se fue a Paraná, y me dio una adopción.

Él siempre le preguntó dónde estaba yo y nunca le quiso decir”, indicó Andrés, quien finalmente pudo hacerse un examen de ADN cotejándolo con el de un hijo de ese hombre, pero finalmente dio negativo. “Así que ahí la historia me quedó inconclusa, sin ningún otro dato”, lamentó.

Marta fue la mamá biológica de Andrés.jpg Marta fue la mamá biológica de Andrés

Buscando su identidad

“Más que esto de dar a conocer que estoy buscando saber quién era mi papá biológico no puedo hacer. Creo que si no puedo encontrar nada más igual me ayuda a cerrar una etapa, porque lo intenté. Me impulsó en esta búsqueda primero ver de dónde vengo. Tengo que destacar la forma en que me criaron mis padres adoptivos, como diciendo ´tenés dos papás y dos mamás´.Los cuatro son parte de mi historia: unos me dieron la vida y los otros fueron excelentes padres y todo lo que soy se lo debo a ellos”, aseguró.

1.jpg

“También quiero saber, porque cuando uno va al médico, te preguntan por algún antecedente de salud, o por ahí en charlas comunes entre amigos alguno dice ´yo me parezco a mi abuelo´, y en mi caso no sé qué decir, porque no sé a quién soy parecido. Puede parecer una tontería, pero sería lindo tener alguna certeza”, expresó por último.

Quien esté en condiciones de aportar algún dato para que el joven pueda conocer su identidad, se puede contactar con él a través de Facebook: Andres Gonzalez Ducret. Cualquier información es bienvenida para que él pueda acceder a ese derecho que es conocer parte de sus orígenes.