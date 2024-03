Denuncian falta de insumos en hospital de Concordia

Al mismo tiempo, advirtió que este tipo de situación debe ser denunciado ante Pami. “Por suerte le dieron el alta, recurrimos a Pami y nos dijeron que hagamos una denuncia a través del número 138 a Pami porque esto no puede estar pasando en los hospitales. Lo informo porque hay que hacer la denuncia o bien, dirigirse a la oficina de Pami y pedir que el médico haga una inspección en el hospital para saber si está pasando o no. No dejar que siga pasando porque uno paga los impuestos, uno tiene cierta cobertura y esto no puede estar ocurriendo”, advirtió.

Al mismo tiempo, el hombre se refirió a la atención, como también a las salas contiguas, donde se encuentran personas en atención por salud mental. “Tengo que decir que deja mucho que desear la atención porque se está muy pegado a piezas con personas que están con otro tipo de problemática. Sabemos que está Sala 8 pegada y hay que tener mucha atención y cuidado. Poca atención de los enfermeros, a lo mejor no hay tiempo”, reflexionó.