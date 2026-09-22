Cuatro obras de Gloria Montoya fueron donadas al Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

Las piezas fueron entregadas por Mercedes Daneri, hija de la artista Gloria Montoya, y tendrán exhibición permanente en el hall de la sala mayor.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná recibió cuatro obras de la artista entrerriana Gloria Montoya, que fueron donadas por su hija, Mercedes “Mechi” Daneri. Las piezas quedaron incorporadas al patrimonio de la institución y serán exhibidas de manera permanente.

Los cuadros pertenecen a las series “Mujeres y Pájaros”, “Homenaje al Sol” y “Sol América” y se encuentran expuestos en el hall de la sala mayor del espacio cultural. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la decisión de la familia de preservar y compartir con la comunidad parte del legado de la artista. “Gloria Montoya marcó un camino, fue una artista nuestra que está presente, que fue maestra de pintores; esta donación enriquece el patrimonio de la ciudad”, expresó.

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Gloria Montoya: arte y nuevas generaciones

La presentación de las obras contó con la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 12 Provincia del Neuquén. Durante la jornada se proyectó la animación del cuento “Los soles de mi abuela Gloria” y posteriormente se desarrolló un taller de pintura y arte.

La propuesta buscó acercar a los estudiantes a la producción de una artista que tuvo una marcada influencia en la escena cultural de la ciudad y promover el vínculo de las nuevas generaciones con el patrimonio artístico local.

“Las artes tienen mucha vida en Paraná y nosotros las abrazamos y celebramos que proliferen. Que Gloria esté en la Sala Mayor del Juan L. Ortiz es emocionante”, señaló Romero.

Un legado para toda la comunidad

Mercedes Daneri manifestó su satisfacción por el destino de las obras y valoró que puedan ser contempladas por vecinos y visitantes. “Es una manera de que mi madre esté presente en lugares estratégicos de nuestra ciudad, donde las generaciones y el ciudadano puedan venir a disfrutar de las obras”, sostuvo.

La hija de la artista también destacó la importancia de recuperar y estudiar las trayectorias de los creadores locales, a los que consideró parte del legado cultural de la comunidad.

Por su parte, el director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, valoró que las piezas hayan pasado del ámbito familiar a un espacio de acceso público. “Ahora están a la vista para que los gurises puedan verlas y descubrir quién era Gloria Montoya”, afirmó.

La trayectoria de Gloria Montoya

Gloria Montoya (1935-1996) fue artista plástica, poeta, narradora y docente. Nació y se formó en Paraná, donde desarrolló una producción de identidad propia y tuvo un papel destacado en la renovación de las artes visuales de la ciudad.

Con la incorporación de estas cuatro piezas, su obra queda integrada de manera permanente a uno de los espacios culturales de referencia de la capital entrerriana.