La adversidad alcanzó a la mayoría de los rubros, aunque los menos desfavorecidos fueron los comercios vinculados el sector de los alimentos, ya que son productos de primera necesidad.

Particularmente, en la zona de la Peatonal y alrededores –delimitada entre las calles Gualeguaychú al sur, y La Paz, al norte; y en sus paralelas comprendidas entre Buenos Aires y Pellegrini, al oeste, y Corrientes y Monte Caseros, al este–, de los 784 locales existentes, la cifra de desocupados asciende a 122, afectando en porcentajes al 15,56%. En la propia peatonal San Martín existen 191 inmuebles destinados al comercio, y son alrededor de 12 los vacíos: un 6,28%. Por su parte, en las paralelas, comprendidas por calle Buenos Aires, que después de Urquiza se transforma en Pellegrini, y Corrientes y su continuación, Monte Caseros, de los 215 locales comerciales son 22 los que están sin ocupar, o sea, un 10,23%.

En tanto, en calle Gualeguaychú, tradicionalmente otra importante arteria comercial, se registran 36 locales vacíos, de los 221 que están distribuidos entre avenida Ramírez y calle San Martín, lo que equivale a un 16,28%. Y en la paralela, Enrique Carbó, se contabilizan 118 locales de uso comercial, de los cuales 27 se encuentran vacíos, alcanzando el 22,88%.

comercio vacio jip 3.jpg La crisis de la pandemia puso en jaque a numerosos comercios de Paraná. Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre calle Alem, de 129 locales comerciales hay 23 cerrados definitivamente, lo que representa un 17,82%. Por otra parte, de los 48 locales que se ubican en calle Echagüe, cuatro cerraron, lo que significa una baja del 8,33%. Y en calle 25 de Mayo, una de las arterias con mayor número de locales, que suman 213 en total, son 34 las unidades vacías, es decir, un 15,96%.

Saúl Hojman, referente de la inmobiliaria que llevó a cabo este análisis, señaló a UNO: “Acá no solo influye la pandemia, que de por sí generó el cierre de varios negocios, al no tener ingresos; sino que a esto se suma la situación del transporte urbano que se registró en este tiempo, en el cual a la gente se le dificulta viajar y no llega tanto hasta al centro, si bien hay que contemplar que esto va en desmedro de los comercios del centro, pero ha beneficiado a los negocios de cercanía”.

A su vez, observó: “En la parte del área de Peatonal y adyacencia se están viendo relocalizaciones. Algunos quizás se mudan a zonas más alejadas y económicas, pero también hay gente que aprovecha esta coyuntura en la que se desocupan locales en la Peatonal y cambian de domicilio, porque en general nunca hay locales vacíos en este sector y entonces se relocalizan en posiciones mejores”.

Acerca de los valores, sostuvo que son “muy variables” y que dependen sobre todo “de los metros de frente que tiene un local, fundamentalmente”.

Betiana Curiotti, presidenta de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, coincidió en que es muy disímil el tema de los precios de los alquileres en la Peatonal, debido al tamaño y las particularidades de cada inmueble, aunque estimó que “arrancan en 50.000 o 60.000 pesos”.

Se trata de un monto importante que afrontar en el caso de la mayoría de los comerciantes que, si bien están trabajando, siguen afectados por las bajas ventas y, además, deben cumplir con otras obligaciones, como el pago de los sueldos del personal, los servicios y los impuestos.

“Hoy hay muchísimos locales vacíos, y creemos que lamentablemente se van a ver más. No sabemos cuántos vamos a quedar, porque la situación del comercio es muy complicada. Tenemos que pagar impuestos, alquileres, y por ahí hay estructuras grandes con muchos empleados y son difíciles de sostener”, dijo a UNO Curiotti, y agregó: “Las ventas son bajas. Ahora estamos pidiendo a la gente que se adelante con las compras navideñas, para evitar el próximo mes acumulación de personas dentro de los locales o que tengan que esperar afuera con 30°. Así que puede ser que noviembre 2020 sea un poquito mejor que otros años o al menos que meses pasados, siempre manteniendo la expectativa y tratando de ser positivos, pero sabemos que está difícil”.

Sobre los pagos de los alquileres desde la cuarentena decretada en marzo a nivel país, Hojman manifestó que hubo “un gran esfuerzo ambas partes. Todo fue dependiendo de cuál era el rubro, el tipo de comercio. Nosotros fuimos mediando entre el propietario y el inquilino y realmente logramos acuerdos equitativos”.

Por su parte, Curiotti comentó que los acuerdos con los propietarios han sido particulares: “Depende mucho del propietario y del inquilino. Al principio de la cuarentena hubo casos de dueños que cedieron en aquellos meses que en tuvimos cerrados los negocios, algunos el 100%, sin cobrar un mes el alquiler; otros en un 50% o un 30%, y también hubo algunos que no cedieron en nada, al igual que a lo largo de todos estos meses que siguieron”, concluyó.