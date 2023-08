Crespo: empleados municipales reclaman un bono de $100.000

Empleados nucleados en el Suoyem piden ser recibidos por el Ejecutivo municipal de Crespo. No descartan endurecer medidas si no tienen respuestas

En diálogo con UNO, Noelia Gotte, secretaria gremial del Suoyem de Crespo indicó que la medida de este martes se realiza luego de presentar el pasado 23 de agosto la solicitud de un bono no remunerativo y bonificable por la suma de 100 mil pesos, el pedido intenta compensar la devaluación generada en los ingresos el pasado 14 de agosto. "Para poder llegar a un acuerdo de recomposición salarial hasta noviembre, pero desde el Ejecutivo ni siquiera nos reciben", indicó.

Gotte destacó: “La devaluación complicó la economía de todos y a nivel nacional como en otros lugares, se establecieron bonos para sobrellevar esta situación, que fueron anunciados incluso por el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el domingo pasado y donde no se contempló a los empleados municipales. Eso es lo que estamos pidiendo. El sindicato está pidiendo un bono de 100 mil pesos no remunerativos y no bonificables, incluso con la flexibilidad de cobrarlo en hasta tres cuotas”, indicó.

La sindicalista dijo que el arreglo, antes de las PASO, fue un incremento del 8% en agosto, misma cifra en septiembre y en octubre de este año. "No alcanza para la mesa de los trabajadores, es de público conocimiento que la situación cambió mucho. Además estamos pidiendo una mejora en las condiciones laborales para varios sectores. Si no somos recibidos y ante una falta de debate, no descartamos endurecer las medidas de protesta", culminó Gotte.