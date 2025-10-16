Uno Entre Rios | La Provincia | concurso

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Se abrió un concurso conjunto para cubrir las Secretarías de los Juzgados Civiles y Comerciales N°2 y N°6 de Paraná, con inscripción del 20 al 24 de octubre.

16 de octubre 2025 · 10:43hs
Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Se realiza el llamado a Concurso abierto para cubrir la Secretaría del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Paraná. El mismo se celebrará en forma conjunta con el convocado para cubrir la Secretaría vacante del Juzgado Civil y Comercial N°6 de esta ciudad.

En ese sentido, el Tribunal Examinador ha dispuesto que “los inscriptos admitidos al concurso para el cargo de Secretaría del Juzgado Civil y Comercial N° 6 ya se consideran inscriptos también para el mismo cargo vacante del Juzgado Civil y Comercial N° 2, por lo que “ no deben inscribirse nuevamente”.

Desde UTA se aseguró que hará valer la el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo para preservar el puesto de los choferes y empleados de Buses Paraná 

UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

entre rios: jueves de calor intenso con maximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

LEER MÁS: Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

El período de inscripción será del próximo lunes 20 al 24 de octubre de 2025, inclusive y se realizará a través de un formulario digital al que podrá accederse mediante un link que será oportunamente publicado en la Página Web del Poder Judicial, el cual estará disponible desde la 0 hora de la fecha de inicio hasta la hora 13 del último día del período de la inscripción.

Requisitos

En el mismo se deberán completar los datos personales requeridos, así como también cargar en formato digital el DNI, Certificado de Reincidencia actualizado con una antigüedad no mayor a tres meses y el título de abogado; también deberán efectuar una Declaración Jurada acreditando cumplir con los requisitos exigidos por los arts. 24 y 120 de la L.O.P.J., y de que no se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades del art. 16 inc 6 de la L.O.P.J.. Las solicitudes que no reúnan los recaudos exigidos precedentemente, no serán admitidas.

concurso Paraná Poder Judicial
Noticias relacionadas
frigerio presento el presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras publicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

parana: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

mes de concientizacion sobre la dislexia: la comprension es clave para una educacion mas inclusiva

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral.

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Ultimo Momento
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

La provincia
Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Dejanos tu comentario