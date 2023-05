Concordia: se incrementa la informalidad laboral

Desde el sector remarcaron que se trata de una pelea constante por el trabajo en negro, pero hacen hincapié en que no hay acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo para reducir ese déficit. Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia contó: “Sin temor a exagerar estamos rozando el 40% del trabajo informal en los comercios, cuando históricamente fue un 30%. Es preocupante porque no tenemos una solución y nosotros no queremos provocar que quede más gente en la calle porque tampoco tenemos la solución para darle trabajo a esas personas”.

Y agregó en LT 15 Radio del Litoral: “Hoy estamos viviendo una situación difícil respecto a las fuentes de trabajo, vemos que está la llegada del ciudadano uruguayo que incrementa las ventas, pero tampoco se ve reflejada en la incorporación de puestos de trabajo”.

Simonetti resaltó que se vive una situación difícil en cuanto a la falta de trabajo. “No tenemos solución a los lugares donde contratan a personal en negro. Hará dos o tres meses encontramos en uno de los comercios más grandes locales casi 20 trabajadores en negro y hasta hoy no hay resultado. Incluso, hay una amenaza que si el empleado denuncia se queda sin trabajo, por lo general el trabajador es una persona joven con chicos y entonces es muy difícil denunciar. Nosotros intentemos solucionar los problemas, hay empresas que saben la situación, aprovechan el momento porque nadie hace nada y no hay herramientas para combatirlo, ni desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, ni del Provincial. A las empresas tratamos de decirles que los registren como para ahorrarse el día de mañana un juicio”, expresó.

Llamativamente el dirigente indicó que no hay una decisión política para combatir este flagelo. “El Ministerio de Trabajo de Provincia que tiene el poder de policía, ya que el Ministerio Nacional no tiene la competencia, no quieren tocar la cuestión porque no quieren que haya algo con respecto al despido de trabajadores. Es mejor dejarlo así, que tocar esa situación. Es un tema que venimos desde hace mucho tiempo, queremos que hagan relevamiento en las empresas, pero no hay interés de parte del gobierno y tampoco hay equipo de trabajo”, dijo.

Al mismo tiempo, el gremialista destacó que ante una situación incierta, el empleador saca provecho de la situación. “No quiero generalizar, pero hoy lo común es no inscribir a nadie porque hay una situación que no hay controles, entonces es más fácil tomar un empleado sin inscribirlo. A veces hablan del costo de los trabajadores, pero estamos hablando de empresas de Concordia que son importantes y que tienen salarios menores de los convenios, trabajan 10 o 12 horas, quizás cobran 100 mil pesos y no cobran francos, domingos, vacaciones, nada”, dijo.

Y volvió a insistir con la falta de controles. “Salvo alguna excepción en Concordia no hay controles. El gobierno no debe querer que esto se agite mucho porque la situación es compleja, pero muchas veces nosotros recibimos a los familiares de los trabajadores y nos cuentan de su situación, pero tampoco quieren que nosotros provoquemos algo irreparable. Muchas empresas les dicen, si no te gusta andate y todos sabemos que no es fácil quedarse en la calle”, comentó.

Además, Simonetti apuntó que no hay reglas claras. “Cuando hablan que las leyes laborales prohíben que los empleadores tomen trabajadores me parece una burla. Hoy en la actualidad está demostrado que los empresarios pueden tomar gente en negro porque está demostrado que hay programas de trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación y los empleadores abusan de esta situación, como abusaron en su momento de la flexibilización laboral en los 90. Toman gente que el Ministerio les pagan los 3 o 4 meses y a ese trabajador lo toman en negro, o directamente no lo toman y traen a otro”, reflexionó.

Por último, el dirigente remarcó y apuntó contra el empresariado local: “A veces hay un discurso de las empresas locales que las empresas foráneas se llevan la plata afuera, pero son las que pagan lo que deben pagar a los empleados. Sin embargo, acá hay empresas locales que también se la llevan afuera porque no la invierten en Concordia porque sabemos lo que hacen. Hay mucho abuso respecto al pago, a las horas, todo lo que conlleva el tema laboral”.