Concordia: guardavidas piden mejores condiciones laborales

Guardavidas Concordia.jpg Guardavidas exigen mejoras.

Álvarez precisó que no ha habido respuestas oficiales desde el gobierno. Ante esta situación, no descartan tomar medidas de fuerza para el próximo viernes 12 de agosto si no hay comunicación alguna. “Nuestro reclamo es para mejorar las condiciones laborales y de contrato además de las mejoras salariales”, apuntó.