ropa negocios frío Día del Padre (1).jpg Con la llegada del frío los negocios de ropa esperan mejorar las ventas Foto UNO/Vanes Erbes

Precios estancados

José, encargado de una tienda de ropa para hombres en peatonal San Martín y Uruguay, en Paraná, comentó a UNO: “La gente recién está preguntando, porque empezó el frío y hace falta comprar abrigo, pero recién pasamos el 20 de este mes y ya muchos no tienen plata. Lo que se están vendiendo son algunos pullovers, una camperita, pero muy de a poco todavía”.

A su vez, observó: “Está el negocio lleno de ropa de invierno. Y los precios están estables, hasta ahora no hemos aumentado nada. Todo lo que entró de invierno no ha subido. A diferencia de años anteriores, que la ropa subía constantemente, ahora se estancó todo”.

Acerca de los valores actuales, señaló que las camperas inflables se consiguen desde los 99.000 pesos en adelante; un pullover finito, escote en V para usar con un traje, o con una camisa, sale 39.000 pesos; en tanto, un chaleco arrancan en los 37.000 pesos.

Por otra parte, mencionó que al faltar pocos días para que termine este mes, ya se están preparando para el Día del Padre, que este año será el 15 de junio: “Ya estamos preparándonos para el Día del Padre, que cada año es el tercer domingo de junio. Va a haber promociones para esa fecha con tarjeta, en tres pago al mismo precio que de contado, con alguna tarjeta en seis pagos el mismo precio”, refirió.

Ropa de invierno abrigo 1.jpg Foto: Archivo/Ilustrativa

Rocío Basso, quien vende ropa desde hace más de 30 años en la capital entrerriana, coincidió: “Los precios están bastante accesibles, igual que los del año pasado y no sé si un poquito menos, así que se está vendiendo ya lo nuevo. Todavía no traje camperas, pero estuve viendo y están estables los precios”.

Natalia, propietaria de una tienda de calle Santos Domínguez, contó que estaba esperando que llegara el frío para viajar y reponer mercadería, ya que hasta que no baja la temperatura no suele haber demanda de abrigos. “Se estaban vendiendo hasta ahora suéteres livianos, remeritas. Ahora ya empezaron a entrar clientas para preguntar por tapaditos de paño y por unas camperitas de ecocuero”.

En este marco, analizó: “Viene todavía tranquilas las ventas del otoño-invierno. Me parece que falta que haga más frío o por lo menos durante más días. A medida que va avanzando la temporada seguramente sí van a pedir más abrigo”.

En cuanto a los precios, señaló: “Están bastante estables con relación al año pasado. No ha habido tanta variación, por lo menos en la mercadería que estuve trayendo. Cuando vaya a comprar más abrigo veré si en ese tipo de mercadería. En lo que ya he comprado a lo mejor hubo un incremento a lo mejor del 15% más o menos, que es poco, considerando que en otras temporadas hemos tenido aumentos del 100%”.

Ropa de invierno abrigo.jpg Foto: Archivo/Ilustrativa

Rubro calzado

Sobre las ventas de la temporada otoño-invierno, Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos locales del rubro zapatería de la Peatonal, contó a UNO: “Puedo hablar por el negocio donde yo estoy, no por los demás porque no tengo referencias, pero supongo que estamos todos iguales esperando que arranque la venta. O sea, que venimos esperando más o menos desde enero. No, no arrancó todavía, no se vende o se vende muy poquito, no anda gente. Esperábamos frío para poder vender la temporada nueva, pero la verdad es que no hay plata, se nota en la gente”.

En este contexto, agregó: Si uno mira la gente que está caminando en la Peatonal, casi nadie anda con bolsas comprando. Si uno pasa por la peatonal y va mirando dentro de los negocios, va a ver que no hay gente, sino que están sólo los vendedores. Hay una crisis muy grande con respecto a la venta; es una crisis económica que nos afecta directamente a los comercios. Esto viene cada vez peor, porque no hay ninguna señal que nos indique que va a mejorar. Lamentablemente es así. Uno ve las ‘buenas noticias’ macroeconómicas, como por ejemplo que baja la inflación, que hay un montón de variables que a nivel económico parece que mejoran, pero en nuestro rubro no se nota. Y esto sucede porque a la gente común, al trabajador, no le están viniendo mayores ingresos, sino que le están viniendo mayores gastos. O sea, los sueldos están todos bajos, están todos pisados, entonces la gente no tiene aumentos que se vayan acomodando con lo que son los mayores gastos”.

“Todo va aumentando: las obras sociales tienen subas en la cuota cada mes, el mantenimiento de un auto o de cualquier vehículo, los seguros, los alquileres. Uno no sabe qué miden cuando miden la inflación, pero sabemos que en nuestros bolsillos el sueldo cada vez rinde menos, entonces da poco margen para poder decir ´vamos a ver que se empieza a reactivar el comercio porque la verdad es que no está pasando y no tenemos perspectivas de que vaya a cambiar algo como para que esto mejore en los próximos tiempos”.

“No queremos perder la esperanza, porque hay que seguir manteniendo lo que hay: mantener los locales abiertos, las fuentes de trabajo, los ingresos. Al modo de vida de todos los que nos dedicamos al comercio estamos tratando de sostenerlo de todas las maneras posibles, pero seguimos en modo supervivencia, digamos”, concluyó.