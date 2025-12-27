Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza Un joven realizó peligrosas maniobras con una Toyota Hilux en el Parque Urquiza. El hecho fue filmado, se viralizó y generó preocupación por la imprudencia. 27 de diciembre 2025 · 18:11hs

Foto: Gentileza/Humor Paranaense Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Un joven protagonizó una peligrosa maniobra con su vehículo en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. El episodio quedó registrado por la cámara de un teléfono celular y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El video, difundido por la cuenta Humor Paranaense, muestra el momento en el que el conductor, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, asciende por las barrancas del parque, realizando maniobras imprudentes.

LEER MÁS: Paraná: recuperaron elementos robados de la Asociación de Árbitros Peligrosa maniobra en el Parque Urquiza quedó registrada en video Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Humor Paranaense (@humorparanaense.hp) El hecho ocurrió en las subidas de las calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere, ante la presencia de otros jóvenes que celebraban las infracciones de tránsito cometidas por el conductor.