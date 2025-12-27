Uno Entre Rios | La Provincia | Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Un joven realizó peligrosas maniobras con una Toyota Hilux en el Parque Urquiza. El hecho fue filmado, se viralizó y generó preocupación por la imprudencia.

27 de diciembre 2025 · 18:11hs
Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Foto: Gentileza/Humor Paranaense

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Un joven protagonizó una peligrosa maniobra con su vehículo en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. El episodio quedó registrado por la cámara de un teléfono celular y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El video, difundido por la cuenta Humor Paranaense, muestra el momento en el que el conductor, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, asciende por las barrancas del parque, realizando maniobras imprudentes.

Ante la ola de calor, el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores. 

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Rigen en todo el territorio provincial las medidas de control del fuego con la prohibición de realizar quemas durante la temporada estival 

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

LEER MÁS: Paraná: recuperaron elementos robados de la Asociación de Árbitros

Peligrosa maniobra en el Parque Urquiza quedó registrada en video

El hecho ocurrió en las subidas de las calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere, ante la presencia de otros jóvenes que celebraban las infracciones de tránsito cometidas por el conductor.

Parque Urquiza Toyota Paraná
Noticias relacionadas
La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos expresó su repudio a las consecuencias del Decreto Nº 3.817 que desmantela eñ Registro Único de la Verdad y áreas de Derechos Humanos

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Valle María espera una gran cantidad de visitantes para recibir el 2026

Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

concordia: adjudicaran sector gastronomico del aeropuerto

Concordia: adjudicarán sector gastronómico del Aeropuerto

Ver comentarios

Lo último

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un hito histórico

Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un "hito histórico"

Ultimo Momento
Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un hito histórico

Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un "hito histórico"

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Policiales
Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Ovación
La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

La provincia
Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Dejanos tu comentario