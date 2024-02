Colectivos: el servicio en Paraná seguirá hasta las 14

"Mañana hay reuniones importantes por el transporte del interior con gobernadores e intendentes de casi todas las provincias" , indicó Lischet, aunque no indicó si estarán presentes Rogelio Frigerio y Rosario Romero , y se refirió al comunicado de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a las empresas de colectivos.

Colectivos: mientras se debate el valor del boleto, el municipio no descarta ir a la Justicia

En el texto, al que accedió UNO, las empresas califican a la eliminación del Fondo Compensador del Interior como una decisión "intempestiva" y recordaron que el gobierno de Javier Milei prometió que "terminaría con la discriminación que el Interior sufría en la asignación de recursos". " Esta situación reconoce como responsables a quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del Interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadores, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo de desaparición", acotaron.

En este sentido destacaron que las autoridades locales "parecen llegar a destiempo" y "recién hoy se ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente taridas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron".

"No hay tiempo para perder en disputas y pases de factura", enfatizaron los empresarios y remarcaron en la necesidad de "emplear las energías en retomar el respeto a los contratos" y generar "reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo".

Por otro lado FATAP indicó que las empresas que integran la federación fueron "injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema cuando fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas".

Las empresas reiteraron que destinar el subsidio a los usuarios a través de las tarjeta SUBE no es idóneo y afirmaron: "El sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones de ningún aspecto; no existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, se requieren aportes que permitan la recuperación del capital perdido y se necesita un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas con cargo de los intereses a los responsables del sistema del transporte".

Diagnóstico de FATAP

El sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto. Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero. No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido. Los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales. Se necesita, de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte

"Sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y FATAP, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del Interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades", concluye el documento.