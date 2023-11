Celiaquía: subieron el monto de cobertura de obras sociales

La celiaquía es una enfermedad crónica y autoinmune que se caracteriza por la intolerancia permanente al gluten, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Según el Ministerio de Salud de la Nación, una de cada 100 personas es celíaca, pero el 97 % de ellos no lo saben aún.

En este contexto, en Argentina está reglamentada la Ley de Celiaquía, Nº26.588 desde abril de 2023. Sin embargo, la provincia cuenta desde 2011 con una ley propia, la Nº 9.938. Esta norma establece un acceso equitativo a los alimentos libres de gluten, el control, tratamiento y prevención de la enfermedad a través de organismos estatales. De la misma manera otorga una ayuda económica mensual para poder costear premezclas, harinas, medicamentos y otros productos procesados libres de gluten, lo cual es una obligación de las obras sociales y prepagas, tal como lo establece el artículo 9 de la ley nacional.

En este marco, el 26 de octubre se actualizó el monto percibido a través de la resolución ministerial Nº 144/2022, que establece que el aumento sea del 27,5%, basándose en la canasta básica de alimentos sin gluten del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Al respecto, UNO consultó a Cecilia Pautaso, presidenta de la Asociación Celíaca de Entre Ríos (ACER) y Defensora del Pueblo Adjunta en la ciudad de Paraná, quien explicó: “La modificación cada seis meses de la cobertura que tienen que dar las obras sociales y prepagas de todo el país entraría en vigencia en el mes de noviembre y si bien algunas obras sociales, que fueron consultadas por los afiliados, dicen no haber recibido ninguna comunicación, ellos están sabiendo que esta modificación, por ley, debe darse. Del monto de 7.806 pesos mensuales, ahora la cobertura es de 13.160 pesos”.

Desde la obra social más grande de la provincia, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) comunicaron la adecuación a la norma y aseguraron que se encuentran en buenas condiciones para cumplir de manera inmediata.

Alimentos celíacos Celiaquía libre de gluten góndolas.jpg

No obstante, Pautaso aseveró: “Si bien es importante esta modificación, lo cierto es que la canasta básica para una familia con un integrante celíaco es de 325.000 pesos, con lo cual el monto es insuficiente. Por otro lado, hemos visto desabastecimiento y encarecimiento de los productos de una manera excesiva. Para dar ejemplos, un paquete de premezcla de kilo sale 3.500 pesos, un paquete de fideos 2.000. Además, hay que recorrer distintos supermercados, para poder conseguir algún producto que no resulte tan caro”. Y agregó: “Debería haber un control por parte de Defensa del Consumidor, por el tema de los topes de precios que están librados a la buena voluntad del comerciante, lo que es ser rehenes de esa situación. Por consiguiente la alimentación se vuelve desequilibrada. Recordemos que de no cumplir con el tratamiento (la dieta libre de gluten) la persona se expone a otras enfermedades autoninmunes”.

En cuanto a la insuficiencia del monto, detalló: “Aspiramos a que las personas con celiaquía sean personas sanas que hacen su tratamiento correctamente y la situación económica siempre complica para este sector porque los productos valen hasta 10 veces más: una harina de trigo sale 350 pesos y una premezcla sin TACC, 3.500. Y no es lo único que se necesita para producir un panificado, llevan algunos suplementos para compensar lo que da el gluten que es elasticidad y esponjosidad, como el agregado de goma xántica y el conocimiento para poder realizarlo, ya que no se comportan de la misma manera los ingredientes”.

Por último, recordó que la norma provincial también establece que los espacios donde se reúnan muchas personas deben contar con menú apto para celíacos, ya que se trata de una condición de por vida que no puede trasgredirse: “Lo importante es que todo lugar con afluencia de público, como escuelas, comedores, clubes, restoranes, haya una opción libre de gluten, una opción segura, accesible tanto por costo como por calidad, es eso seguimos trabajando”.

Pautaso recomendó a las personas afiliadas a una obra social o prepaga que consulten por la adecuación: “Si alguno dice no haber sido notificado, hay que llevar la resolución para que no se demore. Si tardan, debido a la situación inflacionaria, lo limitado que se puede comprar con ese monto pierde su valor”.

La cobertura está garantizada por el Plan Médico Obligatorio, por lo que puede ser reclamada ante ausencia.

Entre Ríos estará en la Expo Celíaca 2023

Cecilia Pautaso ACER celiaquía celíacos.jpg

La Expo Celíaca es organizada por la Asociación Celíaca Argentina y reúne a empresas del sector, profesionales de la salud y personas con celiaquía. Será el sábado y domingo en Costa Salguero, Buenos Aires con actividades que incluyen compras, degustaciones, talleres de cocina y charlas informativas. Se difundirá la celiaquía, la producción y comercialización de alimentos sin TACC.

Al respecto, Pautaso contó a UNO que es la más expo grande del país y fue invitada a dar talleres de cocina y degustaciones con chefs de renombre: “Entre Ríos tendrá su representación desde el Ministerio del Interior para ayudar a empresas entrerrianas a exponer allí. Va a haber charlas médicas, científicas y culinarias”.