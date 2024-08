Cabañas truchas: por tercera vez declaran incompetencia en el caso

Emanuel Meglio fue denunciado por estafa al vender cabañas que no se construyeron. Pasó por la Justicia de Paraná, Federación y Concordia.

El empresario prometía cabañas luego de recibir un pago de 13.000 dólares, pero la obra no se realizaba. La causa estuvo en los Tribunales de Paraná y Federación. Hoy espera un avance en Concordia.

Los afectados buscaron a Meglio por las vías civiles para reclamar las viviendas, pero no lo hallaron. La causa en Paraná fue presentada por Víctor Albornoz y Pedro Burna y la desestimaron. Luego, Luis Cattáneo denunció a Meglio por estafa en Federación y se unieron a la primera.

Desde entonces, el expediente ha pasado de Paraná, donde se declararon incompetentes, a Federación, donde sucedió lo mismo y por último a Concordia. Fue en junio de este año que Albornoz y Cattáneo informaron a UNO que la causa no avanzaba y pedían que la Justicia actúe. Presentaron un recurso de queja ante la posible desestimación de la causa en la Capital del citrus.

En este sentido, ayer Albornoz manifestó: “Han rechazado el recurso de queja por la causa esta de estafas de las cabañas. Quiere decir que se declararon incompetentes también en Concordia. Entonces, la causa queda sin quien sea competente. Hicimos un pedido de aclaratoria de quién es competente. Porque todos se lavan las manos y nadie quiere tomar la causa. Si se declararon incompetentes en Concordia, la causa puede volver a Paraná, donde se declararon incompetentes, entonces la causa se fue para allá. Y la causa está como en un limbo.”

Agregó: “El pedido de elevación a juicio se solicitó para noviembre. Pero si se declaran incompetentes, se vuelve a quedar en la nada y puede llegar a suceder que pase el tiempo y que prescriba la causa, porque nadie se hace cargo, nadie quiere juzgar al delincuente”.

En tanto, Marina, esposa de Cattáneo sumó: “La verdad que nos sentimos muy mal porque creemos que tenemos derecho, fuimos estafados en nuestro buen nombre y honor y queremos que se llegue al juicio, no queremos dejar pasar esto y realmente la Justicia está cada vez más lejos de ser justicia, se está volviendo una cuestión muy injusta con todas las necesidades, las barbaridades, los tragos amargos que nosotros a lo largo de este tiempo venimos soportando”.

Ansían que se haga justicia.

Pedido urgente

La solicitud de aclaratoria reza: “En virtud de lo resuelto el 22 de mayo, se ha determinado la nulidad parcial del auto de elevación a juicio, entendiendo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, que el Juez de Garantías de Federación no es el juez competente, por tal motivo declaro la nulidad parcial del auto de elevación a Juicio por los hechos mencionados, lo que no establece el Tribunal es que Juez de Garantías es el competente para la continuación del proceso, por lo que es lo que se intenta conocer por medio de la presente aclaratoria, debido a que los hechos no pueden quedar sin tratamiento y juzgamiento.”

Piden que el Tribunal indique “qué juez de garantías es el competente para decidir sobre la elevación a juicio”.