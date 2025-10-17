Uno Entre Rios | La Provincia | Varicela

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que se notificaron unos 700 casos de varicela en la provincia. Aclaran que es una enfermedad benigna

17 de octubre 2025 · 07:05hs
La varicela es una enfermedad benigna

La varicela es una enfermedad benigna, pero muy molesta

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó un nuevo brote de varicela en la provincia. Según informó en conferencia de prensa el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, “este es el momento del brote; todos los años se registran casos, y actualmente tenemos notificados unos 700, una cifra similar a la del año pasado”. El funcionario precisó que la mayoría de los contagios se concentra en grupos de adolescentes. “La varicela está apareciendo en estudiantes de nivel secundario, porque la vacuna se incorporó al calendario recién en 2015. Es decir, son generaciones que aún no recibieron la inmunización completa y, por eso, son más susceptibles”, explicó.

Garcilazo sostuvo que esta situación tenderá a reducirse con el paso de los años: “A medida que las cohortes vacunadas crezcan, los brotes serán cada vez menores”, estimó.

Diego Garcilazo
Garcilazo confirmó un brote de varicela en Entre Ríos

Garcilazo confirmó un brote de varicela en Entre Ríos

“Es una enfermedad benigna, pero molesta”

El director de Epidemiología indicó que, aunque la varicela suele presentar una evolución leve, su presencia en primavera es habitual. “En líneas generales, es una enfermedad bastante benigna y que aparece en forma de brotes. Sabemos que es molesta, pero es algo esperable en esta época del año”, señaló.

Además, destacó cómo cambió el perfil epidemiológico de la enfermedad desde la introducción de la vacuna: “Antes la varicela afectaba principalmente a los niños pequeños; ahora, con la protección que brinda la vacunación, los casos se concentran en adolescentes de 15 años o más”, detalló.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia en las escuelas y centros sanitarios, y recordó la importancia de completar el esquema de vacunación para evitar nuevos brotes.

Varicela
La varicela es una enfermedad benigna, pero muy molesta

La varicela es una enfermedad benigna, pero muy molesta

Qué es la varicela y cómo prevenirla

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster (VVZ). Aunque en la infancia suele cursar de forma leve, puede derivar en complicaciones graves en personas inmunocomprometidas, embarazadas y recién nacidos, como infecciones bacterianas, neumonía o encefalitis.

Desde 2015, la vacuna contra la varicela forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. Se aplican dos dosis: la primera a los 15 meses y la segunda al ingreso escolar (5 años). Su eficacia es de entre 88% y 95% para prevenir las formas leves y alcanza el 100% frente a las formas graves.

Varicela Entre Ríos adolescentes Enfermedad
