Bordet y Ballay prometen enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto equilibrado

Por otro lado, el ministro detalló que el proyecto de presupuesto apunta a equilibrar los números y hacer eficiente el gasto. "Este presupuesto muestra a las claras el esfuerzo que venimos haciendo en esta política de gobierno que Gustavo Bordet lleva adelante desde el primer día de gestión, que es fundamentalmente hacer muy eficiente el gasto sin resentir servicios y sin despedir a ningún trabajador de la administración pública. Realmente vamos a presentar para 2019 un presupuesto muy equilibrado", aseguró.

El gobernador se reunió este miércoles en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno con el ministro de Economía , Hugo Ballay, y los secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, y de Presupuesto, Luis Erbes, donde repasaron los números que contiene el proyecto de presupuesto 2019 elaborado por el gobierno provincial y que será presentado antes del 15 de octubre en la legislatura entrerriana."Tuvimos con el gobernador una reunión de trabajo donde compartimos y debatimos los grandes números del proyecto de presupuesto que será presentado formalmente a la legislatura provincial, como corresponde, antes del 15 de octubre", informó el ministro Ballay.Dijo que la normativa tendrá las mayores ampliaciones con respecto al presupuesto del año pasado en las áreas de salud y desarrollo social, sobre todo teniendo en cuenta la situación macro que atraviesa el país."La prioridad del gobernador desde que empezamos a trabajar este proyecto es fundamentalmente hacer hincapié en dos sectores: Salud y Desarrollo Social. Estas áreas tendrán las mayores ampliaciones respecto a la ejecución de 2018 porque entendemos que en este momento lo social está muy complicado. Es así que el gobernador ha dispuesto que en estas partidas no solo se incrementen los fondos provinciales que habitualmente se venían aplicando, sino también hacer frente con rentas de la provincia en algunas situaciones", detalló el ministro.Dio como ejemplo los casos de Desarrollo Social que con la caída de la recaudación de la Ley 4035 obtiene menos recursos, los que son atendidos con rentas generales; y también en el área de Salud, con algunos programas para los cuales el gobierno nacional recorta fondos o no los envía en tiempo y forma. "En estos también contemplamos en nuestro presupuesto la alternativa de poder cubrir esas políticas de salud, no con fondos afectados, sino con rentas generales", remarcó Ballay.