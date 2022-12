Bomberos voluntarios de Paraná y del país repudian al viceministro de Ambiente con un "sirenazo"

El haber dicho, entre otras cosas, que "no están capacitados para el combate de incendios forestales y que para eso están los brigadistas (pagos)" fue el principal detonante, para que desde la máxima organización que nuclea a los bomberos voluntarios de todo el país, se emitiera una resolución y se hiciera público el repudio, agregándose protestas en todo el territorio, reclamando por la falta de conocimiento en este aspecto por parte del funcionario nacional.

Precisamente, en los primeros dos artículos la entidad resolvió repudiar categóricamente las declaraciones del viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, en el programa Para que Sepas: "por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismos y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina" y declarar "persona no grata al viceministro". Asimismo, le solicitan al Ministro de Ambiente que se manifieste "en forma inmediata y pública sobre los dichos del viceministro" y solicitaron una "audiencia al Ministerio de Seguridad".

Por otra parte, como forma de repudio, dispusieron la realización de un sirenazo para hoy a las 20 en todas las entidades de bomberos, incluido Paraná. En tanto, para mañana convocaron a una movilización en cada una de las ciudades del país, y consideraron que el funcionario se tornó "indigno" para desempeñar una función pública.

Finalmente, cabe señalar que el Consejo no explicitó en su resolución cuales habrían sido la declaraciones del viceministro Federovisky. Sin embargo, las declaraciones que causaron indignación hacían referencia a los Bomberos Voluntarios no están preparados para incendios forestales, sino para siniestros en un edificio. Incluso sugirió una sospecha de los fondos que reciben los bomberos, que "no están al nivel de esa recaudación".

Federovisky pidió disculpas

"Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado", indicó en Twitter el mandatario nacional. "Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetación, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo"