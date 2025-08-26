Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Alerta por WhatsApp antes de que suene la sirena es la iniciativa que presentaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón.

26 de agosto 2025 · 22:39hs
La iniciativa fue presentada por los Bomberos Voluntarios de Colón.

La iniciativa fue presentada por los Bomberos Voluntarios de Colón.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón anunció la puesta en marcha de un proyecto inclusivo para quienes presentan hipersensibilidad acústica o diagnósticos que los hacen particularmente vulnerables a ruidos intensos, como personas del espectro autista, con trastornos del procesamiento sensorial, cuadros de ansiedad, estrés postraumático o adultos mayores.

A través de una lista de difusión oficial de WhatsApp, Bomberos enviará un aviso breve (utilizando un emoji específico) cada vez que un móvil deba salir con sirena encendida. De este modo, quienes estén inscriptos podrán anticiparse y tomar recaudos frente al estímulo sonoro.

“Sabemos que el sonido de las sirenas –aunque necesario para garantizar la seguridad en emergencias– puede provocar crisis, desregulación emocional o malestar físico en quienes son especialmente sensibles. Con este proyecto buscamos brindar contención y generar una ciudad más empática e inclusiva”, explicaron en un comunicado.

La inscripción comenzará el 1° de septiembre, de manera voluntaria y gratuita. Las condiciones y pasos para la inscripción se comunicarán días antes de la apertura oficial.

“Incluso en la emergencia, es posible pensar en el bienestar de quienes más lo necesitan”, concluyeron.

