Blanca Osuna: "Espero que Bordet aclare por qué no apoyó el pedido de juicio político a la Corte"

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Blanca Osuna se refirió este jueves públicamente a la decisión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de no acompañar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el presidente Alberto Fernández y 11 mandatarios provinciales. Al respecto, dijo que espera que Bordet aclare por qué no apoyó la medida. Al mismo tiempo, aseguró que todos los legisladores peronistas entrerrianos van a apoyar el enjuiciamiento en busca de la destitución de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"La verdad que me llamó la atención, de todas maneras no conozco los fundamentos por los cuales él adoptó esa decisión. Entendí que iba a acompañarla, en principio, porque había participado en la primera reunión convocada y había hecho declaraciones en consecuencia", dijo la legisladora entrerriana en una entrevista con la radio AM 530.