Beltrán Benedit trabaja en un proyecto de indulto a genocidas

astiz.jpg

“Tengo entendido que estaba haciendo algún proyecto, él con algunos asesores, no sé si hubo más diputados involucrados. No sé si la visita la organizó solamente él o con otros diputados, lo que sí sé es que estaban llevando adelante esta bandera, para no si para indultados o por lo menos la prisión domiciliaria”, resaltó la legisladora.

Sobre la visita a genocidas condenados por delitos cometidos en la última dictadura cívico militar, Arrieta explicó: “Benedit sacó una lista con nombres. Empieza a decir ‘ustedes pueden hablar con tal, con tal, con tal’. No puedo decir porque no los conozco, pero yo quería salir corriendo porque no entendía nada. Yo decía qué hago acá”, contó respecto de la visita y sostuvo que “es un tema que no está en mi agenda y nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí y punto. Lo demás se tendrá que ver y hablar con los demás diputados”.