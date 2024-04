Becas Progresar: no hay certezas de continuidad

Nación le informó a las Universidades que no hay garantías del lanzamiento de inscripción 2024 a las becas Progresar. Crece el malestar.

Con este contexto, las clases empezaron con paros docentes –por la falta de paritarias–y jornadas de lucha por la educación pública, laica y gratuita. También influye el aumento del costo de vida: alimentos, alquileres, artículos de librería, fotocopias y transporte.

Por ello, poder tener una beca de orden nacional, provincial o universitario resulta crucial para cada estudiante.

Progresar como sostén

“Todos los días entro al portal del Progresar. Dice que se va a publicar cuando abra la inscripción de este año y no hay nada”, confió Sofía, una estudiante de la Uader en Paraná. “Hoy 20.000 pesos no es nada, pero al menos puedo comprar cuadernillos o cargar la SUBE”, dijo Facundo, alumno de UNER.

El relato se repite, el malestar crece en el alumnado de las universidades, que consultan a las respectivas gestiones de las Facultades si hay novedades. Mientras tanto, optan por cursar menos materias, postularse a becas de menor monto o de contraprestación de servicios.

En el caso de Progresar, desde su implementación en Entre Ríos son alrededor de 50.000 personas las que pudieron ingresar, permanecer y egresar en su profesión.

Sobre la importancia de las becas para la continuidad educativa y la información que brindó Nación, UNO consultó a Martín Collaud, secretario de Bienestar Estudiantil de la UNER, quien indicó: “Hace un mes recibimos una comunicación desde un correo institucional sobre el lanzamiento de las becas Progresar a partir del 1° de marzo. Cerca de esa fecha, desde otra casilla nos informaron que todavía no tenían certezas del lanzamiento, incluso montamos nuestro equipo de Bienestar para poder brindarle acompañamiento a los estudiantes en las inscripciones. Es un trámites que a veces a los ingresantes les cuesta, o que han tenido la beca en la Secundaria y pierden la clave”. Precisó: “Estuvimos en un operativo en el comedor, pero al llegar el 1° de marzo no pudimos dar respuesta porque la página está caída. La verdad, hasta el día de hoy no hay certezas de nuevas fechas de convocatorias. Lo que sí estamos teniendo certeza es de la beca Manuel Belgrano, estamos en proceso de revalidación de renovantes y el proceso de inscripción para nuevos estudiantes. Este año tiene un cupo de 36.000 estudiantes en todo el país, la UNER el año pasado tuvo 5.000 becas, es un número que puede ir mutando según la época del año y según la acreditación de materias e incompatibilidad con otro sistema de becas”.

Alternativas

Collaud indicó que UNER cuenta con opciones de becas, cuyos montos siguen siendo los de 2023: “Nuestra universidad tiene varios sistemas de becas, entre ellas podemos mencionar las becas de Formación Académica, que son becas para estudiantes que tienen que prestar servicios o cumplir horarios. Nuestra universidad tiene 212 becas de este tipo. También tenemos 100 becas de Recursos Humanos, según la carrera afín, cada director de carrera estipula áreas donde va a requerir, está dividido según la cantidad de matrícula por carrera. Las becas más asistenciales que tenemos son las becas de Estudio, que surgieron con el inicio del Progresar, que son 30 en todo UNER, que sirven para reforzar la estructura y el acompañamiento desde un análisis socioeconómico. En paralelo están las becas de Comedor, 35 por facultad, es decir, 350 distribuidas. En el caso de Villaguay, tienen 70 vacantes porque hay dos sedes”.

Con respecto a la demanda, dijo: “Se incrementó en el caso de la beca de Comedor. En las de Estudio no hemos notado incrementos porque muchos de los estudiantes, en la primera semana de abril continúan cobrando la última cuota de Progresar y de la beca Manuel Belgrano, que es lo que se venía sosteniendo desde 2023. Entonces puede que se den cuenta a partir de mayo”.

En la Uader, por su parte, además de la beca de comedor, cuentan desde 2013 con la tarjeta Bienestar, de tramitación gratuita y on line, que otorga descuentos en librerías, astronomía, cosmética, centros deportivos, cultura, almacén, dietética, ferretería, indumentaria, calzado, farmacia y óptica, panadería y repostería, informática y telefonía móvil, rotisería, amoblamientos y productos de limpieza.

Además, la beca Uader consiste en una ayuda económica otorgada en ocho cuotas, para todos los estudiantes que lo requieran por situación socioeconómica.

Por su parte, la UTN ofrece becas de servicio, investigación, bicicletas, transporte y ayuda social y económica. Asimismo, tienen opciones externas –entre las que ya no aparece Progresar– como la beca Manuel Belgrano, la que otorga el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) y la beca Santander.

Presupuesto hasta mayo

Los gremios docentes insisten en la actualización de las partidas presupuestarias, para garantizar el funcionamiento en el segundo cuatrimestre 2024.

En esta línea, Collaud resaltó: “El momento que están viviendo todas las universidades, tiene hoy por hoy congelado el presupuesto. Estamos trabajando con un presupuesto que fue concebido, pensado y presupuestado en septiembre del 2022 y ejecutado a partir de enero de 2023. Estamos con montos congelados desde esa fecha, pagando en becas lo mismo que en 2023. Los esfuerzos los están haciendo desde todas las áreas, se están ajustando todos los gastos de funcionamiento al máximo posible para poder continuar con este servicio y con el acompañamiento de los estudiantes en las distintas trayectorias estudiantiles”.

Para colaborar de algún modo, las universidades también ofrecen residencias estudiantiles y platos de comida que valen 1.500 pesos para alumnos de UNER y Uader, en los seis espacios distribuidos en la provincia.

Ante la situación, los docentes anunciaron una huelga para el miércoles 10 y jueves 11.