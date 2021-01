De esa manera descartó que el operativo haya estado relacionado con el trámite de la quiebra, y que podría estar motivado por otras razones. “No se olvide que esta cadena tenía algunos embargos anteriores al cierre”, recordó Ruberto.

Bazar el Entrerriano Quiebra2.jpg Las vidrieras de la casa central de Bazar El Entrerriano quedaron prácticamente desoladas Foto: UNO/Diego Arias

Cierre y conflicto

El 29 de diciembre Bazar El Entrerriano cerró sus puertas en forma definitiva. En aquella oportunidad, el Sindicato de Empleados se presentó con funcionarios de la Secretaría de Trabajo, aunque al gremio le impidieron el acceso al establecimiento. “La inspectora con nuestra abogada se hicieron presentes y tomaron un listado del personal, en la sede de calle Gualeguaychú. Además se constató a todo el personal que estaba en las demás sedes, la restante en calle Gualeguaychú y otra en calle Almafuerte. No hubo ninguna comunicación de la empresa, no llegaron los telegramas”, aseveró Ruberto.

La llegada de un móvil policial, junto a uno de los dueños (de apellido Baruh), activó ayer por la mañana un procedimiento a puertas cerradas. “Que estén vaciando de mercadería, en mi opinión no es algo que existe porque prácticamente no hay nada. Incluso había mercadería embargada, que eventualmente pudo haber sido vendida”, fundamentó el gremialista.

Y justificó esa postura al afirmar que cuando se ordena un procedimiento judicial, “lo normal es que la mercadería no se carga en un camión, sino que por ejemplo, se identifica una heladera, tres televisores y una cortadora de fiambre. Se identifican y se hace depositario legal al dueño del local. A nosotros no nos consta que se haya retirado mercadería. El embargo es ese; se embarga una heladera y no es que se carga en un camión, queda depositario legal el dueño del negocio”.

Respecto a las tratativas que mantienen cada uno de los trabajadores, se supo que designaron abogados para llevar adelante su reclamo. Algunos no quieren hacerle juicio al dueño, sino a la firma, siempre manteniendo el canal de diálogo. Así las cosas, las negociaciones se encuentran estancadas a la espera de llegar a un acuerdo.