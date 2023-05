Bajó el río y se complica el pique, pero aún no hay faltante

El río bajó y complica la pesca.jpg El río bajó y complica la pesca Mateo Oviedo/ UNO

En este marco, aseguró: “Había buen pique previo a esta bajante. Antes íbamos de un día para el otro y sacábamos entre 70 y 80 kilos de pescado, y hasta 90 kilos inclusive algunas veces. Después de eso empezamos a traer entre 15 a 20 kilos por día, y es mucha la merma”.

Acto seguido, sostuvo: “Ahora tenés unos 10 o 15 días que va variando la pesca. Pasa eso por los movimientos del agua: cuando el río está estacionario empieza a haber más pescado, porque empieza a moverse otra vez, sale a comer y demás. Pero cuando empieza a bajar no come, no se mueve, hasta que se asienta la bajante y ahí arranca de nuevo. Son ciclos que existen y uno ya los conoce”.

Además de la bajante, lo que más está afectando la pesca en la actualidad son los vaivenes del clima, en este otoño con temperaturas más elevadas de lo normal. “Estamos cambiando la temporada y se está yendo lo que es pescado de primavera y verano para que empiece a entrar pescado de invierno. Hasta ahora se estaba viendo un poco de mandubé, y como había bastante no pescamos armado este verano, pero con la bajante del río ahora bajó la cantidad de mandubé y casi no está habiendo. También hay algo de dorado, algo de surubí y sábalo”, comentó.

“Por ahí tenés días que podés sacar una buena cantidad de pescado y hay otros que vas y no pescás nada. Por ejemplo, nosotros salimos con mi compañero la noche del lunes, pescamos toda la noche y el día siguiente, y nos volvimos sin ni siquiera un kilo de pescado”, dijo el trabajador, quien mencionó que están yendo a buscar el pique en una zona comprendida entre Las Conchillas y Villa Urquiza,

A su vez, contó que para esta temporada entrante las especies que se pescan son patí, boga, moncholo, amarillo. “Todos esos pescados están empezando a aparecer, pero como está el clima, que no hace frío, entonces las especies de invierno no terminan de llegar. Y encima con este calorcito por ahí no alcanza el pescado de verano”.

Sobre esta situación, explicó: “Cada especie de pescado tiene su temporada. Al inicio de la temporada primavera verano es poco lo que se saca, en plena temporada hay buen pique, y cuando se termina vuelve a escasear. En pleno invierno por ahí se ve a todo el mundo vendiendo pescado en una esquina de Paraná, porque sale tanta cantidad cuando tiene su temporada; y lo mismo pasa cuando hay mandubé, cuando hay sábalos: cada uno tiene su etapa”.

Ante este panorama, Alejandro hizo alusión a las complicaciones que les causa la merma de pescado. Sucede que para ganarse el sustento los pescadores tienen que salir igual a probar, y en ocasiones les toca regresar con las manos vacías. Al respecto, precisó: “Hoy para mover la lancha un día necesitás cinco litros de nafta, y son 1.400 o 1.500 pesos. Y no solo es el gasto de combustible: hay que llevar por lo menos 1,5 o dos kilos de carne, porque tenés que comer; tenés que llevar un paquete de o de arroz, un puré de tomates, verduras, un jugo, el pan; yo por ejemplo no tengo vicios pero hay compañeros que fuman y compran dos atados de cigarrillos para el viaje. Tenés un gasto de entre 5.000 y 7000 pesos diarios para salir y por ahí venís sin nada. Y además de necesitar plata para irte, y en tu casa tu mujer y tus hijos tienen sus gastos también y hay que solventarlos”.

En este contexto, reflexionó: “Tengo 46 años cumplidos y ando en esto desde que tengo 8 o 10 años. Pescaba con mi abuelo, después pescaba con mi viejo, y yo no quiero que mis hijos anden en esto. Lo que pasa es que con la pesca nunca tenés una buena: cuando hay pique todo el mundo se pone a pescar. Por lo general hay gente que ya tiene su trabajo y está bien que se sumen, porque tienen derecho a rebuscárselas para complementar su sueldo y hacerla un poco más aliviada su situación, pero se ponen a pescar y vos por ahí no podés pelearle un precio al acopiador porque ello les dicen que les tire una moneda y listo, porque tienen su ingreso fijo. Siempre se genera ese conflicto”.

Demanda constante

Alejandro González tiene un puesto en Puerto Sánchez, que lleva el mismo nombre de su barrio, donde vende lo que pesca, al igual que muchos de sus vecinos. Acerca de la demanda actual, aseguró: “La gente compra bastante, pero ahora estaba media asustada con los precios del mercado, porque como no había pescado durante un tiempo, lo que pasó es que en la mayoría de los puestos empezaron a comprar en Diamante y en Victoria, y vendían demasiado caro”.

Consultado acerca de por qué hay más stock en estas localidades, explicó: “No es que hay más pique, sino que en Diamante y en Victoria hay más pescadores y se amontonan. Imaginate que un pescador de acá te traiga 10 kilos, contra 100 pescadores que traen lo mismo cada uno; cuando querés acordar un acopiador de Diamante compra 200 o 300 kilos en el día”.

Hay más consumo de pescado Hay más consumo de pescado Archivo UNO

Con respecto a los precios de venta al público, mencionó: “Nosotros estamos vendiendo a 1.500 pesos el kilo de surubí, por ejemplo. Es barato, comparado con las pescaderías, porque tienen remanentes que le están quedando de Semana Santa o que vienen de afuera. Acá hay algunos que lo venden a 1.800 o 2.000 por eso. También tenemos mandubé, patí, moncholo, amarillo; todo esto que es de línea lo tenemos entre 800 y 900 pesos el kilo. Y el sábalo está 1.500 pesos la unidad, ya sea despinada o sin despinar”.

Vanina Schumacher, propietaria de una pescadería de calle Millán, coincidió en que la demanda es sostenida y que hay stock: “Se está consiguiendo de todo un poco. Por ahí el filet de tararira está un poquito escaso, pero después hay variedad. Lo que más pide la gente es para freír, y tenemos el kilo de patí o mandubé a 1.200 pesos; también surubí, que está a 3.000 pesos el kilo; y hamburguesas, milanesas o empanadas. Las hamburguesas rondan los 1.600 pesos el kilo y está también a 1.600 la docena de empanadas”. Y para la parrilla, contó que tiene mucha demanda la boga despinada, que se vende a 2.700 pesos el kilo.

En cuanto a recientes aumentos, concluyó: “Solo se movió un poquito la semana pasada la milanesa de pescado, porque aumentó la harina”.