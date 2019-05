El vicegobernador Bahl felicitó al equipo del Becario que este año cumple 30 años de trabajo y expresó: "Esta es una feria en donde nuestros jóvenes pueden conocer la oferta académica que existe en nuestra región, una oportunidad para intercambiar información, y ver qué posibilidades tienen de estudiar lo que quieren por acá, cerca de casa, sin tener que viajar, o irse lejos", explicó.



El gobierno entrerriano acompaña a nuestros jóvenes no sólo en este proceso donde tiene que tomar decisiones importantes para sus vidas y su futuro, ofreciendo las posibilidades que tienen en cada ciudad, sino también tendiendo puentes para hacer realidad eso que quieren, a través de la ayuda del Instituto Becario", agregó.



Por último, Bahl manifestó que: "Existen numerosas instituciones donde pueden encontrar posibilidades para desarrollarse y apropiarse de las herramientas necesarias para transformar nuestras ciudades y nuestra provincia. Y es eso lo que necesitamos, personas creativas en todas las

profesiones y oficios, gente apasionada que haga lo que le gusta, innovando, ayudando y brindando su aporte para encontrar nuevas soluciones".



"El gobierno provincial difunde el Mapa Entrerriano de Carreras Prioritarias, que son aquellas del ámbito de Salud, Educación, Turismo y Producción, que se articulan con el plan estratégico de desarrollo que queremos para Entre Ríos", dijo la directora Ejecutiva del Instituto Becario, Claudia Gieco, quien dio la bienvenida en el marco de la actividad pensada para los jóvenes de los dos últimos años del Nivel Secundario.



La funcionaria agregó que: "Desde el Instituto Becario pensamos mucho en la terminalidad educativa para lo que diseñamos varias estrategias, pero apostamos cada vez más fuerte al Nivel Superior. Nos interesa que los chicos no abandonen sus estudios y creemos que la universidad es el ámbito de contención adecuado para nuestros jóvenes", expresó.



En el acto de apertura estuvieron presentes además, el subdirector Ejecutivo del Instituto, Lautaro Gervasoni; el director Ejecutivo de ATER, Sergio Granetto; Juan Carlos Zacarías en representación de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de la Provincia; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Eduardo Muani; la secretaria de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la misma universidad y directivos de escuelas.



Un abanico de propuestas



Además de mostrar la oferta educativa de institutos y universidades de la región, el evento ofrecerá alternativas al estudiante como charlas de Educación Vocacional, Coaching y Redes Sociales.



Gabriela que cursa el último año instituto Virgen de la Medalla Milagrosa de Paraná sostuvo que: "he visto de todo, la verdad que significa un gran pantallazo de las posibilidades que tenemos los estudiantes para continuar con nuestra formación en nuestra provincia".

"Es una buena propuesta porque hay muchos compañeros que no se han decidió aún que carrera seguir y acá podemos ir viendo qué y dónde podemos estudiar lo que más nos gusta".



Cronograma de actividades



Miércoles 22 de mayo por la tarde

15:00: "Licencia para soñar", charla a cargo de Coach Ontológica María Gabriela Dietz.

16:30: Chocolate y algo más, espacio de recreación para nuestros estudiantados (tomamos un chocolate escuchando música en vivo)

18:50: "Jugarse-r", charla de Orientación Vocacional, a cargo de Instituto Becario.

20:00: Cierre.

Jueves 23 de mayo por la mañana

08:00: Apertura al público de Feria de Carreras 2019.

08:30: "Jugarse-r", charla de Orientación Vocacional, a cargo de Instituto Becario.

10:00: "¿Qué hacemos en internet? Cómo convivir mejor en la web y estar más seguros", charla a cargo de Cristhian Fink, Especialista en Marketing Digital.

11:30: Chocolate y algo más, espacio de recreación para nuestros estudiantes (tomamos un chocolate escuchando música en vivo)

Jueves 23 de mayo por la tarde

13:30: "Jugarse-r", charla de Orientación Vocacional, a cargo de Instituto Becario.

15:00: "Licencia para soñar", charla a cargo de Coach Ontológica María Gabriela Dietz.

16:15: "¿Qué hacemos en internet? Cómo convivir mejor en la web y estar más seguros", charla a cargo de Cristhian Fink, especialista en Marketing Digital.

18:00: Finaliza Feria de Carreras El Becario te Muestra 2019.