Atacaron con un fierro a un periodista de Santa Elena

Un periodista, quien se desempeña como prensa del Municipio de Santa Elena, fue agredido este miércoles por un hombre que se manifestaba junto a su familia frente al municipio.





El hecho ocurrió al mediodía del miércoles cuando Jorge Eduardo Ponce realizaba la cobertura periodística del retiro preventivo del personal municipal dispuesto por el Ejecutivo a causa del humo proveniente de la quema de cubiertas que hacían manifestantes frente al edificio comunal, sobre calle Eva Perón.





El agresor fue identificado como César Rivero quien, habría golpeado a Ponce con un hierro que estaba utilizando para atizar el fuego.





El violento episodio fue presenciado por numerosos testigos quienes se encontraban en el lugar y por personal policial que estaba apostado en el acceso al Municipio para preservar la seguridad.





A raíz de la agresión, Ponce fue trasladado a Paraná para efectuarse los estudios correspondientes ante el traumatismo sufrido en la zona parietal.





Esta mañana dio su versión de los hechos. "Ayer se pusieron a quemar neumáticos y, por el viento, entraba el humo al edificio. Fue una doctora del hospital a asistir a una chica embarazada y entonces se libró una circular del Ejecutivo para salir más temprano porque en esas condiciones no se podía seguir trabajando. Salgo a registrar el momento en que la gente salía, solo íbamos a mostrar ese dato objetivo, no íbamos a opinar de la protesta. Ahí viene Rivero y me agrede. Sin mediar palabra le pegó a la cámara y me pegó con un fierro con el que atizaba las gomas", señaló a Entre Ríos Ahora.





Sobre la protesta Ponce afirmó que se trata de dos personas y sus grupos familiares. Uno solicita que no le descuenten del sueldo deudas del banco y el otro reclama reincorporación luego de haber renunciado a su trabajo en dos oportunidades.



"El primero no está despedido, sucede que asumió el compromiso con una entidad financiera y le están haciendo los descuentos por débito automático. Él culpa al área de liquidación del municipio. El otro (el agresor) renunció dos veces a su trabajo y ahora quiere ser reincorporado. Rivero siempre tiene el mismo planteo, pone a la familia y a los hijos por delante. Una vez se encadenó en la municipalidad", recordó.