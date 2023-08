Asumió la primera concejal trans de Entre Ríos

La asunción de Manuela al cargo de concejala fue visibilizado por el colectivo “Mujeres Trans de Argentina”, del cual González forma parte. La organización expresó que se trata de “un paso adelante en la representación política de travas y trans en nuestro país”.

La concejal trans manifestó que el acto de asunción fue muy emotivo, su madre entró al recinto con lágrimas en los ojos y su padre se sacó el sombrero en un gesto de respeto y orgullo hacia su hija. Además, también estuvieron presentes vecinos de la nueva concejala.

Atravesada por la emoción, González expresó: “Tengo un doble sentimiento de que soy la primera persona trans que llega, y la responsabilidad que eso conlleva. Yo no provengo de la política de un sector específico, venía de la escuela y entendí que el recorrido de las diversidades tiene que ser desde las instituciones, después entendí que hay que ocupar espacios, pero no desde un lugar que me aumente el ego personal. Una toma decisiones en la vida y una sabe para qué y porque lo siente, esto fue abrir la puerta a que se visibilicen las agendas del colectivo y sumar otras voces desde el transfeminismo”.

La concejala oficialista destacó que en los últimos años se han conquistado diferentes derechos y resaltó la importancia que va a tener que una persona trans vote el presupuesto de una ciudad de “la mano de lo que cree que es mejor para su pueblo”.

Y agregó: “Esta ha sido mi primera experiencia de gestión frente a una ciudad, y siempre rescato la linda comunidad que tenemos que me ha permitido llegar acá”.

Entre Ríos: avances y deudas con la comunidad trava-trans

Quién es Manuela González

Se trata de una de las defensoras de los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBIQ+, impulsando proyectos de inclusión y para crear espacios de trabajo genuino.

La gualeguaychuense de 35 años de edad es docente, además de funcionaria. Fue la primera educadora trans de Gualeguaychú y la segunda en la provincia de Entre Ríos, siendo Silvina Buyutti, la primera oriunda de Nogoyá.

Manuela dictó clases en la Escuela de Nivel Primario N° 44 María Mercedes Balcarce de San Martín hasta el pasado diciembre de 2019. Además, se destaca por su militancia para visibilizar los derechos del colectivo LGBTQ y el feminismo.

Entre los proyectos más destacados de su gestión como directora del área de Género y Diversidad fue la creación de una cooperativa textil para personas que históricamente fueron invisibilizadas. Y a partir de este martes se convirtió en la primera mujer trans de la ciudad en asumir el cargo de concejala. (El Día)