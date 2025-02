Astroturismo en El Palmar: una experiencia para descubrir los encantos del cielo

Camila Müller es la guía que dirige a los grupos que participan y quien les va contando sobre el lugar, qué astros son los que están viendo, y mucho más. En diálogo con UNO, precisó en qué se basa esta iniciativa: “Comenzamos este año con esta actividad. La gente puede ir a El Palmar en su propio auto o también tenemos traslados incluidos. Nos encontramos con quienes se suman en el Parque Nacional en el horario del atardecer, y desde allí nos vamos todos juntos en caravana desde el área de servicios hasta el acceso a un sendero. En grupos caminamos viendo los colores del sol cayendo entre las palmeras, y después de recorrer el sendero ya se hace de noche y hacemos observación del cielo con telescopio y a simple vista”.

Astroturismo en El Palmar.jpg El astroturismo en El Palmar suma cada vez más adeptos Gentileza: Huella Litoral

Una vivencia distinta que hoy es un nuevo atractivo

“Vamos hablando de las constelaciones, de las estrellas, de los planetas, y conocemos también tanto las mitologías occidentales sobre el tema como la mitología guaraní y de otros pueblos originarios que habitaban toda esta zona. Mientras tanto, se hace una degustación de productos locales de vino, picada, dulces, nueces pecan también. Terminamos la excursión caminando de noche, ya sea con luna llena o sin luna, que son las jornadas más interesantes para quienes les gusta hacer observaciones del cielo profundo, ya que la luna ilumina y un hay cosas que se pierden, aunque es muy bonito el paisaje cuando está la luna”, aseguró, y expresó: “Lo ideal es hacer las dos excursiones”.

La actividad dura unas tres horas. Está destinada para niños mayores de 7 años, pero están planificando actividades para que próximamente se puedan sumar niños más chiquititos. “Para niños menores de 7 años a esta experiencia particular no la recomendamos porque lleva mucho tiempo de espera, y ellos se pueden cansar”, indicó Camila, y añadió: “Es una caminata de un kilómetro, en un terreno bastante accesible. Hay que ir más que nada con ropa cómoda, y aunque este verano mucho no hizo falta, siempre recomendamos abrigo porque a la noche puede llegar a refrescar un poquito. El que quiera llevar su linterna, su mate, también lo puede hacer. Mucha gente lleva su cámara y su trípode para hacer fotos nocturnas: los fotógrafos también disfrutan mucho de la experiencia”.

El Palmar.jpg La experiencia empieza al atardecer, disfrutando de la caída del sol entre las palmeras Gentileza: Huella Litoral

El costo actualmente es de 23.000 pesos por persona, o con traslado incluido desde Colón hasta el Parque sale 39.000 pesos. Aparte hay que abonar la entrada a El Palmar, que cuesta 7.000 pesos para residentes nacionales y 5.000 para residentes de Entre Ríos. “Muchos van antes de la actividad y ya aprovechan a recorrer el parque y después se quedan para esta salida nocturna”, contó la guía.

Actividad especial para toda la familia

Si bien hace unos 10 años había en el lugar cabalgatas con luna llena, es la primera vez que se hace astroturismo en Colón. Al respecto, sostuvo: “Esta es una actividad diferente, que permite poner en valor los objetos del cielo, brindar al pasajero una experiencia en un cielo oscuro, con telescopio. Hoy en día hay lugares en los que anuncian alguna actividad como ´astroturismo´, pero en realidad ponen un telescopio y hacen observaciones; está buenísimo, pero no es una experiencia completa, como en este caso, que permite conectarse con el cielo en un lugar con poca contaminación lumínica como es el Palmar y en un entorno único que lo hace especial”.

Generalmente en el camino se encuentran con carpinchos y con algunos zorros: “A los zorros además se los escucha muchísimo, porque de noche vocalizan; y por supuesto están las vizcachas, que son el emblema del Parque Nacional y con animales nocturnos”, refirió Camila.

Fauna en El Palmar.jpg Las vizcachas suelen salir al caer la tarde y se las puede ver en el Parque Nacional Gentileza: Huella Litoral

Sobre el perfil de público que los visita, observó: “Hay gente que no sabe nada y va por primera vez a aprender del cielo. Otra que va por la experiencia propia de estar en El Palmar de noche para probar algo nuevo. Y hay quienes están realmente muy interesados en lo que es astronomía, que son cada vez más. Hemos tenido pasajeros que tienen telescopio y lo llevan. Nos planteamos hacer este verano dos salidas por semana, y todas tuvieron bastantes pasajeros”.

“Los niños son los más curiosos en cuanto a este tipo de actividades, disfrutan de todo, tanto del cielo como de un entorno tan especial, que también lleva a poder abstraerse, a desconectarse. Cuando uno logra desconectarse totalmente, está como en una burbuja en la naturaleza, y se olvida de todos sus problemas. Es una actividad ideal para la familia”, aseguró por último.