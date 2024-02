Ariel Goyeneche: harán intervención frente a Comisaría 2°

Néstor Roncaglia: "Me duele que digan que la Policía lo torturó"

Familia de Goyeneche a Roncaglia: "Sus palabras no hacen más que aumentar el dolor"

Cabe recordar que este lunes los seres queridos de Ariel publicaron una carta abierta dirigida al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, por declaraciones que realizó al medio APF en las que "convalidó el actuar de los policías" y ratificaron sus denuncias de "tratos inhumanos" de los uniformados.

ARIEL GOYENECHE INTERVENCIÓN 2.jpg

El funcionario volvió a hacer referencia del caso este martes en la firma del convenio del Club Atlético Estudiantes con la Policía de Entre Ríos. "Es lamentable lo que pasó. Es un resultado que no quiso la policía, no quiere como resultado la muerte", observó Roncaglia en diálogo con Elonce, "Fue una intervención legal de la policía, donde se produjo un hecho no querido".

"Lo que pido es hacer un paso al costado y que la justicia investigue, los fiscales están investigando y la jueza de garantía está haciendo lo suyo. Como dije a los familiares, queremos una transparencia total y que se investigue hasta las últimas consecuencias", apuntó y reiteró que "el resultado y las últimas palabras la van a tener el juez o el fiscal en su resolución. La policía no va a entorpecer la investigación bajo ninguna circunstancia".