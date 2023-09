Apicultores protestan en Ruta 14: piden hablar con Bahillo

Apicultores protesta ruta 14 2.jpg

"Hace cuatro años que la miel se encuentra en este precio, si no fuera por la inflación que estamos manejando jamás habríamos salido a la ruta por estos motivos", destacó el apicultor y agregó: " Tengo 37 años en el rubro y jamás vivimos algo como lo de este momento, ni siquiera en el 2001 estuvimos tan mal como estamos ahora, porque el billete verde queda en el banco y nos dan migajas, es una situación verdaderamente angustiante porque nos aumentaron todos los gastos: el combustible, la comida de todos los días. Nunca necesitamos quejarnos, pero hoy en día la situación es realmente acuciante".

apicultores.jpg

Consultado por su actividad actual, detalló: "Actualmente, las colmenas con las que trabajo están en Entre Ríos y dentro de cinco o seis días las trasladaremos a Rosario y a zonas citrícolas. Ahí aguantamos un mes, porque está el citrus florecido, y luego iremos al sur de Entre Ríos. Hago alrededor de 500 kilómetros para encontrar donde está la floración y todo eso es un gasto bastante importante. Atrás nuestro hay varias familias, porque también tenemos cuatro o cinco empleados cada uno". Asimismo comento que, desde la colmena hasta el envasado de la miel, la producción se demora un año "ya que las abejas necesitan de cuidado, alimentación e incluso tratamiento de enfermedades, así como su traslado a las floraciones. Una colmena produce, en un año, entre 30 y 35 kilos de miel".

Finalmente, el productor indicó que la expectativa de los trabajadores del rubro está en revertir la situación y poder entablar diálogo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y la necesidad del encuentro es urgente: "Somos 20.000 apicultores inscriptos, pero detrás de eso están sus familias que viven de esto y formamos parte de un círculo que mueve dinero en el país" y remarcó: "La apicultura es una profesión y somos profesionales, pues cuidamos una especie fundamental para el planeta, porque sin abejas no hay polinización y si no existieran, los cultivos de frutos y cereales no durarían más de cinco años".