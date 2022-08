Apareció una crítica contra Juan José Bahillo en Entre Ríos

"La respuesta debe ser perentoria, no puede llevar tiempo", presionó.

Etchevehere, que fue delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró que los productores agropecuarios "estamos en un momento de supervivencia" y observó que "hay una situación muy buena de precios internacionales, pero que no le llega al productor".

En entrevista con radio LT15 de Concordia, dijo que Bahillo "deja muchas deudas pendientes en Entre Ríos en cuanto a presión tributaria, incrementos en Ingresos Brutos y en el impuesto Inmobiliario Rural, y en materia de infraestructura, caminos y vialidad".

"Le reclamamos siempre y no pudo cumplir", afirmó el dirigente del PRO, y criticó que el nuevo funcionario del "Superministerio" de Sergio Massa "no defendió al sector agropecuario ante los embates del gobierno nacional con intervenciones, cierre de exportaciones, restricciones y aumentos de retenciones".

"Cuando necesitamos acompañamiento del ministro no estuvo", sumó Etchevehere.

"De todas formas", aclaró, "esperamos que tenga una excelente gestión nacional. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y acercar propuestas".

Por otro lado, el hermano del ex ministro de Agroindustria del gobierno nacional de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere (también degradado a secretario en su momento por el ex presidente Mauricio Macri), cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de no reemplazar a Bahillo como ministro de Producción.

"El gobierno nos sorprende disolviendo el Ministerio de Producción y dispersando diversas secretarias en otros ministerios. No sabemos bien con quién hablar. Si antes era difícil, ahora estamos peor que hace unos días", advirtió.